Tamaulipas

Clausuran empresa de químicos tras fuerte explosión en Matamoros

Vecinos alertaron a las autoridades sobre una posible explosión en una empresa de químicos, luego de escuchar un fuerte estruendo en la zona

  • 21
  • Diciembre
    2025

Una explosión de químicos generó la clausura temporal de la empresa Koura, así como una intensa movilización por cuerpos de rescate ante la emergencia latente registrada la madrugada de este domingo, en el municipio de Matamoros.

Información preliminar señala que este siniestro pudo originarse a partir de la falla presentada en una válvula de presión, por lo que personal de diversas dependencias.

El hecho se registró alrededor de las 00:30 horas en las instalaciones de la antes Química Flour ubicadas sobre la Carretera Reynosa-Matamoros, donde se produjo dicha detonación, misma que provocó el desalojo total de los trabajadores que se encontraban en turno.

Vecinos reportaron al número de emergencias 911 sobre una supuesta explosión, debido a la magnitud del sonido.

Ante esto, elementos de Protección Civil Regional de Tamaulipas, Heroico Cuerpo de Bomberos, así como paramédicos y doctores de clínicas particulares estuvieron presentes para atender a los posibles afectados. 

También se contó con la presencia de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes activaron el Plan DN-III con el fin de efectuar las labores correspondientes a esta emergencia. 

Como parte del protocolo, cuerpos de emergencia solicitaron a los cuerpos de rescate y periodistas presentes en el lugar que se instalaran de lado contrario a la dirección del viento, a una distancia de aproximadamente 30 metros con el fin de reducir riesgos, además de que portaran con el equipo especial para maniobrar en la zona, como el cubrerbocas.

De acuerdo con diversas autoridades, no se reportaron personas heridas por dicha explosión.

Dicha explosión provocó el cierre de la circulación de la Carretera Reynosa-Matamoros, debido al riesgo que representa esta emergencia. Sin embargo, fue reabierta horas más tarde tras el descarte de riesgos.

Riesgos en empresa Koura

De acuerdo con la ficha de datos de seguridad para el manejo de sustancias o mezclas peligrosas de 2021, las sustancias que se manejan no representan riesgos en su estado natural.

Pero en un apartado menciona que entre los peligros sin clasificar se encuentra la liberación de vapores de fluoruro de hidrógeno cuando se calienta a más de 500° centígrados.

 

- Con información de Christian Estrada Ramos -


