Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_03_09_at_7_11_20_PM_c60286ba22
Tamaulipas

Extienden programa de bacheo en Ciudad Victoria

Con un estimado de 3,700 ciudadanos beneficiados, los trabajos se extendieron a los fraccionamientos Residencial Selectas en las calles 11 y 12 Carrera Torres

  • 09
  • Marzo
    2026

El alcalde de Ciudad Victoria, Eduardo Gattás Báez, anunció que se extendió el programa de bacheo a toda la ciudad, logrando rehabilitar durante la primera semana de marzo un total de 630 metros cuadrados de carpeta asfáltica en diversos sectores de la capital.

Restauran pavimento en distintas colonias

Del 2 al 6 de marzo, la Secretaría de Obras Públicas realizó trabajos de restauración del pavimento en la colonia Pedro Sosa, en la calle 8 Avenida de la Unidad; así como en la Avenida José Sulaimán en la colonia Mariano Matamoros.

También se llevaron a cabo labores en las calles 28 y 29 Hidalgo de la colonia Héroe de Nacozari, además de 17 Zacatecas, Norberto Treviño Zapata y Juan Bautista en la colonia Adolfo L. Mateos.

Atienden baches en fraccionamientos y zona centro

WhatsApp Image 2026-03-09 at 7.11.21 PM.jpeg

Con un estimado de 3,700 ciudadanos beneficiados, los trabajos se extendieron a los fraccionamientos Residencial Selectas en las calles 11 y 12 Carrera Torres, Las Flores en la calle Pirul y Del Valle en la calle Pedro Argüelles.

Además, en la zona centro se realizaron labores en el cruce de 6 Hidalgo y Morelos, donde en total se cubrieron 69 baches de diferentes dimensiones.

Realizan trabajos en calles y caminos rurales

De forma paralela, se realizaron labores de rastreo y nivelación en 25,100 metros cuadrados de calles y caminos rurales en sectores como Burócratas Municipales, Tomás Yarrington, Américo Villarreal, Ampliación Casas Blancas, Linda Vista y Alberto Juárez.

Los trabajos también se extendieron al fraccionamiento Campestre Los Olivos, el área de Pajaritos y los ejidos Rancho Nuevo y El Olmo, beneficiando a aproximadamente 2,900 ciudadanos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Recarpetep_pavimento_84c7f66641
Anuncian cierres nocturnos en calle Guadalupe por pavimentación
Whats_App_Image_2026_03_04_at_16_07_56_567994f5a2
Victoria impulsa Plan de Obras 2026 con inversión millonaria
Whats_App_Image_2026_02_26_at_9_58_27_PM_1_8b08f26305
Agradecen recarpeteo en carretera a Reynosa en Cadereyta
publicidad

Últimas Noticias

parabuses_quedan_incompletos_c535e3fee0
Quedan incompletos parabuses rumbo a Mundial 2026
EH_FOTO_VERTICAL_10_8d75f68ed6
Bad Bunny reaparece en redes para celebrar su cumpleaños 32
petroleo_texas_d22d32a649
Petróleo inicia jornada a la baja tras mensaje de Donald Trump
publicidad

Más Vistas

igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×