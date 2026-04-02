Tamaulipas activa empleo temporal ante riesgo ambiental

La secretaria de Bienestar en Tamaulipas, Silvia Casas González, informó que se implementó el programa de empleo temporal para los municipios que cuentan con playa, Matamoros, Soto La Marina, Madero, Altamira y Aldama, lo anterior ante la posible llegada de hidrocarburo y de esta manera estar preparados para atender una posible continencia ambiental.

Programa ante posible contingencia

“El estatus actualizado del tema de los residuos de hidrocarburos en las playas, hasta el momento no se ha presentado es la información que yo tengo, habría que corroborarlo con cada una de las áreas responsables como la MARINA, la SEDUMA y los alcaldes, y claro que se requiere del empleo temporal o a través de los gestores sociales que realizan este tipo de actividades en contingencias ambientales o sociales”, dijo la funcionaria estatal.

Ampliación del programa

Casas González confirmó que, el programa de empleo temporal se ampliará a 12 municipios para atender diversos rubros como rehabilitación de espacios, desazolve de drenes pluviales y otras acciones, contando con un presupuesto de 2 millones de pesos.

Duración y salario

“El empleo temporal es por un periodo de dos a tres meses de acuerdo con el proyecto comunitario participativo que se organiza en cada municipio y que se esté armando para las diversas actividades, el salario es de 4 mil a 5 mil pesos mensuales durante dos o tres meses exclusivamente, es algo temporal”, señaló.

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