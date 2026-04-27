Vuelca tráiler y se incendia en autopista Cuacnopalan-Oaxaca

Un fatal accidente entre dos tractocamiones se registró en la autopista Cuacnopalan–Oaxaca, dejando como saldo un operador sin vida.

Los hechos ocurrieron la mañana de este lunes en el kilómetro 49 de dicha vía, a la altura del distribuidor vial Trébol de Coapan, en las inmediaciones de Tehuacán, Puebla.

Choque por alcance provocó volcadura e incendio

De acuerdo con reportes preliminares, uno de los tractocamiones impactó por alcance a otra unidad, lo que derivó en la volcadura del vehículo y posteriormente en un incendio.

En el lugar, un hombre perdió la vida, quedando su cuerpo calcinado al interior del camarote tras el siniestro.

Bomberos y paramédicos atendieron la emergencia

Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para sofocar las llamas. Una vez controlado el incendio, localizaron el cuerpo sin vida dentro de la cabina del tractocamión.

Por su parte, paramédicos de Capufe brindaron atención a otro operador, quien presentaba quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 40% de su cuerpo, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General de Tehuacán.

Autoridades realizan peritajes en la zona

Elementos de la Guardia Nacional implementaron un cierre a la circulación en la zona para permitir las labores de peritaje por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), así como el levantamiento de los restos.

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