Genera preocupación mortandad de peces al sur de Tamaulipas

Una inusual y masiva mortandad de peces de agua dulce ha sido reportada en diversas lagunas del sur de Tamaulipas, generando preocupación entre pescadores de la región, quienes advierten que el fenómeno se ha intensificado en las últimas semanas y podría tener consecuencias ambientales y económicas graves.

De acuerdo con testimonios de trabajadores del sector pesquero, desde hace aproximadamente quince días, comenzó a registrarse la muerte de distintas especies como carpa, bobo, plateado, tilapia y alevines, cuyos restos se acumulan en grandes cantidades en las zonas donde convergen cuerpos de agua dulce con lagunas saladas.

Miguel Ángel Castillo Hernández, pescador del ejido Martín A. Martínez, explicó que aunque este tipo de eventos se ha presentado en temporadas anteriores, en esta ocasión la magnitud es considerablemente mayor.

"Es un fenómeno que ya se había visto, pero no con tanta cantidad de peces muertos. Ahora son toneladas, aunque es difícil calcular por la variedad de tamaños", señaló.

Los pescadores atribuyen la mortandad a una alteración en el ciclo natural de las especies, derivado de la falta de mantenimiento y operación adecuada de compuertas en los canales que conectan los sistemas lagunarios del Chairel de agua salubre y que conectan con las lagunas de agua dulce, como Champayan, río Tamesí en Tamaulipas y laguna del Mayorazgo en Veracruz.

Estas estructuras, aseguran, impiden el libre tránsito de los peces entre el agua dulce y salada, afectando su ciclo migratorio entre la ovipostura, el nacimiento de los alevines en lagunas salubres y el regreso a las lagunas de agua dulce, en su migración.

Por su parte, Julio César Rodríguez, habitante del ejido Mata de la Moteada, indicó que en algunos puntos la acumulación de peces muertos podría alcanzar hasta 100 toneladas, generando además malos olores y posibles focos de contaminación.

"El agua salada entra con fuerza y los peces buscan regresar al agua dulce, pero no pueden. Las compuertas no funcionan y se quedan atrapados, ahí es donde mueren", explicó.

Los afectados también señalaron que este fenómeno no se había presentado con tal intensidad en al menos siete años, lo que incrementa la preocupación por el impacto en la actividad pesquera local, ya que muchas de las especies afectadas son de valor comercial.

Asimismo, alertaron sobre las condiciones insalubres que comienzan a generarse en la zona, debido a la descomposición de los organismos, lo que podría representar un riesgo para la salud pública.

Ante esta situación, pescadores y habitantes de comunidades como el ejido Mata de la Moteada hicieron un llamado urgente a instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que realicen una investigación exhaustiva que permita determinar las causas precisas de esta mortandad y, en su caso, implementar medidas correctivas.

Advirtieron que, de no atenderse el problema, podría agravarse la disminución de las poblaciones de peces en la región, afectando directamente el sustento de más de 1,500 familias que dependen de esta actividad.

Mientras tanto, los pescadores continúan documentando el fenómeno con la esperanza de que las autoridades intervengan antes de que el daño ambiental sea irreversible.

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