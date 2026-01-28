Defensa acusa a FGR de incumplir entrega de carpeta de huachicol

La defensa de los marinos acusados de liderar una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas, los hermanos Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, acusó que la Fiscalía General de la República (FGR) incumplió con la entrega completa de la carpeta de investigación como lo ordenó una jueza federal la semana pasada.

El despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, que representa a los marinos, informó que la resolución judicial establecía la entrega de 20 tomos completos y sin testaduras, pero la FGR únicamente entregó cuatro de los seis tomos pendientes.

Falta de acceso a entrevistas y pruebas

La defensa también denunció que no se ha señalado fecha ni hora para recabar entrevistas de cinco analistas de la Agencia de Investigación Criminal, quienes mencionan un supuesto video que aún no ha sido puesto a disposición de los abogados.

El despacho legal aseguró que continuará ejercitando acciones legales para que se cumpla lo ordenado por la autoridad judicial y se proteja el derecho a una defensa adecuada.

El vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra interno en el penal del Altiplano, vinculado a proceso por su probable participación en delincuencia organizada, presuntamente como líder de la organización Los Primos, dedicada al huachicol fiscal.

Su hermano Fernando también está involucrado. Ambos son sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán.

Comentarios