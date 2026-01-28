Podcast
Tamaulipas

Reynosa impulsa transición de negocios a la formalidad

Con el objetivo de fortalecer la economía local y apoyar a los emprendedores que actualmente se desempeñan en la informalidad, el Gobierno municipal de Reynosa impulsa diversos programas que buscan facilitar su incorporación gradual a la formalidad, mediante el acompañamiento, la evaluación de productos y la reducción de costos administrativos.

El mercado rodante como primer paso

El secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, Mauricio Treviño Garza, explicó que una de las principales estrategias es el mercado rodante, un espacio en el que los emprendedores pueden poner a prueba sus productos y servicios, conocer la respuesta de los consumidores y realizar ajustes necesarios antes de establecerse de manera formal.

“El mercado rodante en donde cualquier emprendedor puede poner a prueba su producto, ver qué tan exitoso es y qué modificaciones le tiene que hacer, cuál es la respuesta o el interés de los clientes potenciales a ese producto, la idea es que vaya transitando a la formalidad”, señaló el funcionario.

Nuevas aperturas con costo cero

Como parte de estas acciones, Treviño Garza informó que está por entrar en vigencia un nuevo programa impulsado por el alcalde Carlos Peña Ortiz, el cual contempla la apertura de negocios en el primer cuadro de la ciudad con costo cero en trámites, con el propósito de incentivar la instalación de comercios formales en el centro histórico de Reynosa.

“El tema de nuevas aperturas de negocios en el centro con costo cero en trámites va a ser un programa muy interesante, porque hemos visto en el centro histórico de Reynosa la construcción de un par de plazas comerciales que llevan un buen avance y van muy rápido”, destacó.

Agregó que en los próximos días se darán a conocer de manera puntual las calles y cuadrantes que serán destinados para este esquema, a fin de brindar certeza a los interesados y fomentar un desarrollo ordenado de la actividad comercial en la zona.


