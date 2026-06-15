Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_15_at_2_17_52_PM_c6e8b7f72a
Tamaulipas

Gobernador califica de 'politizados' señalamientos contra su hijo

El mandatario tamaulipeco rechazó categóricamente que la figura del delegado tenga injerencia en los resultados de la jornada electoral.

  • 15
  • Junio
    2026

Tras encabezar la ceremonia de honores a la bandera en la Cancha de Futbol “Enrique Borja”, de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines de Ciudad Victoria, el gobernador Américo Villarreal Anaya se pronunció sobre las críticas surgidas tras el proceso electoral en Coahuila, en el cual su hijo, Américo Villarreal Santiago, se desempeña como delegado federal de Programas para el Desarrollo.

El mandatario tamaulipeco rechazó categóricamente que la figura del delegado tenga injerencia en los resultados de la jornada electoral, calificando los señalamientos en su contra como una estrategia con tintes políticos.

"Son condiciones con fines políticos, con fines electorales; encuentran de repente un momento preciso para hacerse eco y ahora quieren responsabilizar a un delegado de Bienestar, cuando nunca antes se había responsabilizado a un secretario de Bienestar a nivel nacional por los resultados electorales", enfatizó Villarreal Anaya.

Con estas declaraciones, el Gobernador desestimó la narrativa que busca vincular el desempeño de los funcionarios federales de Bienestar con los resultados obtenidos en las urnas.

Cabe recordar que el pasado 7 de junio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se proclamó vencedor en la contienda electoral de Coahuila, alcanzando más del 55% de la votación total y asegurando la mayoría en el Congreso local al obtener 16 diputaciones de mayoría relativa


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

gusano_barrenador_d8b42ec5d3
Refuerzan blindaje sanitario en Tamaulipas por gusano barrenador
vinculan_proceso_tres_personas_posesion_armas_tamaulipas_a3de50e46e
Vinculan a tres por posesión de armas de fuego en Matamoros
Whats_App_Image_2026_06_16_at_1_23_40_AM_436d768490
Pemex investiga mancha en el Río Pánuco; descarta hidrocarburos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_06_16_T130133_933_1efc594b45
Pakistán y China reivindican plan de paz tras acuerdo Irán-EUA
Whats_App_Image_2026_06_16_at_12_51_18_2e386a8258
Piden exportadores de Nuevo León permanencia del T-MEC
ergh54_82dc16f84a
Irán homenajea a víctimas y denuncia trabas en Mundial FIFA 2026™
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
triple_fenomeno_nl_5cfadaedf6
Triple fenómeno meteorológico pegará a la urbe regia
publicidad
×