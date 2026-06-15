Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
IMG_4093_c4bfb14d8c
Coahuila

Lluvias inundan vivienda de adulto mayor en Ramos Arizpe

El afectado, Silvio Domínguez Campos, relató que el agua inundó varios cuartos de la casa donde ha vivido prácticamente toda su vida

  • 15
  • Junio
    2026

Las lluvias registradas este lunes en Ramos Arizpe provocaron la inundación de una vivienda ubicada sobre la calle Constituyentes, en la colonia El Mirador, donde un adulto mayor perdió parte de sus pertenencias y sufrió daños en varias habitaciones debido a filtraciones y al ingreso de agua al inmueble.

Personal de Protección Civil Municipal acudió al domicilio para evaluar las afectaciones y emitir recomendaciones preventivas, luego de que el agua se introdujera rápidamente a la vivienda durante la tormenta.

El inspector de Protección Civil, Pedro Mora, explicó que la principal problemática se originó por deficiencias en una reparación reciente del techo, situación que permitió filtraciones importantes durante las precipitaciones.

“Aquí tenemos una persona de la tercera edad que no cuenta con el recurso ni con la capacidad para resolver el problema”, señaló.

Familia solicita apoyo para reparar la vivienda

El afectado, Silvio Domínguez Campos, relató que el agua inundó varios cuartos de la casa donde ha vivido prácticamente toda su vida y aseguró que requiere apoyo para rehabilitar la techumbre.

“Sí necesitaría apoyo para reparar el techo. Aquí tengo como 70 años viviendo y no quiero dejar mi casa”, comentó.

Su hija, María del Carmen Domínguez Hernández, explicó que la corriente ingresó por la puerta principal debido a la pendiente de la calle y avanzó rápidamente por distintas áreas de la vivienda.

“Se inundó toda la cocina y después pasó a los demás cuartos. Todo ocurrió muy rápido”, recordó.

Aunque familiares cuentan con espacios alternos para resguardarse, el adulto mayor se ha negado a abandonar el domicilio. Por ello, su hija permanecerá con él mientras se realizan las reparaciones necesarias.

“Si él no se sale, yo tampoco. Voy a estar aquí apoyándolo en todo”, expresó.

Además de los daños ocasionados por el agua, la familia manifestó preocupación por posibles afectaciones en la instalación eléctrica, ya que durante la lluvia se registraron variaciones en el suministro de energía dentro de la vivienda.

Protección Civil elaboró un reporte de inspección y recomendó colocar protección provisional sobre el techo para evitar nuevas filtraciones mientras se gestionan apoyos para la rehabilitación definitiva del inmueble.

De acuerdo con la corporación, este fue el reporte de mayor relevancia atendido en Ramos Arizpe durante las lluvias registradas este lunes.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_06_16_at_1_26_28_AM_9224d3fd4f
Morena impugna la elección y el PRI defiende el resultado
eabfd934_32b0_4a81_bdbc_98888a24ec9c_21f3c058a5
Corporaciones mantienen labores de apoyo ante lluvias
e2f63b38_fb45_4a83_a831_cc5f4c1fd984_bf57ede107
Refuerzan operativos por pronóstico de lluvias en Torreón
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_45_a861e0610f
McLaren ante la FIA el regreso de Gasly al podio en Mónaco
armas_rosa_icela_75ee08f1c5
Suman más de 11,000 armas entregadas en jornadas de desarme
schwarzenegger_kamala_harris_unen_fuerzas_cambio_climatico_84b6b25eee
Schwarzenegger y Harris unen fuerzas contra políticas de Trump
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
triple_fenomeno_nl_5cfadaedf6
Triple fenómeno meteorológico pegará a la urbe regia
publicidad
×