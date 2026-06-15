Lluvias inundan vivienda de adulto mayor en Ramos Arizpe

Las lluvias registradas este lunes en Ramos Arizpe provocaron la inundación de una vivienda ubicada sobre la calle Constituyentes, en la colonia El Mirador, donde un adulto mayor perdió parte de sus pertenencias y sufrió daños en varias habitaciones debido a filtraciones y al ingreso de agua al inmueble.

Personal de Protección Civil Municipal acudió al domicilio para evaluar las afectaciones y emitir recomendaciones preventivas, luego de que el agua se introdujera rápidamente a la vivienda durante la tormenta.

El inspector de Protección Civil, Pedro Mora, explicó que la principal problemática se originó por deficiencias en una reparación reciente del techo, situación que permitió filtraciones importantes durante las precipitaciones.

“Aquí tenemos una persona de la tercera edad que no cuenta con el recurso ni con la capacidad para resolver el problema”, señaló.

Familia solicita apoyo para reparar la vivienda

El afectado, Silvio Domínguez Campos, relató que el agua inundó varios cuartos de la casa donde ha vivido prácticamente toda su vida y aseguró que requiere apoyo para rehabilitar la techumbre.

“Sí necesitaría apoyo para reparar el techo. Aquí tengo como 70 años viviendo y no quiero dejar mi casa”, comentó.

Su hija, María del Carmen Domínguez Hernández, explicó que la corriente ingresó por la puerta principal debido a la pendiente de la calle y avanzó rápidamente por distintas áreas de la vivienda.

“Se inundó toda la cocina y después pasó a los demás cuartos. Todo ocurrió muy rápido”, recordó.

Aunque familiares cuentan con espacios alternos para resguardarse, el adulto mayor se ha negado a abandonar el domicilio. Por ello, su hija permanecerá con él mientras se realizan las reparaciones necesarias.

“Si él no se sale, yo tampoco. Voy a estar aquí apoyándolo en todo”, expresó.

Además de los daños ocasionados por el agua, la familia manifestó preocupación por posibles afectaciones en la instalación eléctrica, ya que durante la lluvia se registraron variaciones en el suministro de energía dentro de la vivienda.

Protección Civil elaboró un reporte de inspección y recomendó colocar protección provisional sobre el techo para evitar nuevas filtraciones mientras se gestionan apoyos para la rehabilitación definitiva del inmueble.

De acuerdo con la corporación, este fue el reporte de mayor relevancia atendido en Ramos Arizpe durante las lluvias registradas este lunes.

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