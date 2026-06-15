Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_06_15_at_2_47_03_PM_b56998fe54
Tamaulipas

Cerrarán Los Troncones y accesos de riesgo por más lluvias

El alcalde de Victoria insistió en que la población evite pasar por zonas inundadas, aunque parezcan accesibles, no arriesgarse ni a pie ni en vehículo.

  • 15
  • Junio
    2026

Para evitar tragedias, el Ayuntamiento de Victoria cerrará los accesos a zonas de riesgo durante las lluvias que se esperan en los próximos días, anunció el alcalde Eduardo Gattás Báez.

Puntos bajo vigilancia  

La medida aplicará en sitios donde el nivel del agua sube rápido, como el parque recreativo Los Troncones. 

“Cuando esté lloviendo vamos a cerrar la entrada al parque porque la gente entra en tiempo de lluvia y ya no puede salir”, advirtió el edil.

Riesgo latente por corrientes  

Gattás Báez señaló que varios ciudadanos ingresan a estas áreas mientras llueve y después quedan atrapados por el crecimiento súbito de la corriente. Recordó el deceso  reciente de una persona que fue arrastrada al intentar cruzar un vado, hecho que prendió las alertas en el municipio.

Llamado a no confiarse  

El alcalde insistió en que la población evite pasar por zonas inundadas, aunque parezcan accesibles.

“Aunque se vea bajita el agua, la corriente arrastra”, dijo. 

La recomendación es no arriesgarse ni a pie ni en vehículo.

Coordinación con el Estado  

El municipio trabaja en coordinación con autoridades estatales para responder a emergencias por lluvia. Se mantendrá monitoreo permanente en vados, arroyos y parques naturales para cerrar accesos de inmediato cuando las condiciones lo ameriten.

Con estos cierres preventivos, el Ayuntamiento busca reducir accidentes y proteger a las familias victorenses durante la temporada de precipitaciones.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

gusano_barrenador_d8b42ec5d3
Refuerzan blindaje sanitario en Tamaulipas por gusano barrenador
vinculan_proceso_tres_personas_posesion_armas_tamaulipas_a3de50e46e
Vinculan a tres por posesión de armas de fuego en Matamoros
Whats_App_Image_2026_06_16_at_1_23_40_AM_436d768490
Pemex investiga mancha en el Río Pánuco; descarta hidrocarburos
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2026_06_16_T130133_933_1efc594b45
Pakistán y China reivindican plan de paz tras acuerdo Irán-EUA
Whats_App_Image_2026_06_16_at_12_51_18_2e386a8258
Piden exportadores de Nuevo León permanencia del T-MEC
ergh54_82dc16f84a
Irán homenajea a víctimas y denuncia trabas en Mundial FIFA 2026™
publicidad

Más Vistas

Captura_de_pantalla_2026_06_14_233713_cb4662fda1
Evacúan a 700 personas tras incendio en Pabellón M
el_horizonte_info7_mx_6_6ed51141b9
Fuertes lluvias causan inundaciones en el Área Metropolitana
triple_fenomeno_nl_5cfadaedf6
Triple fenómeno meteorológico pegará a la urbe regia
publicidad
×