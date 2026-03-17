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Reconoce Sheinbaum gesto del rey de España; insiste en diálogo

Claudia Sheinbaum calificó como un gesto de acercamiento las palabras del rey Felipe VI sobre abusos en la conquista de América

  • 17
  • Marzo
    2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, consideró como un “gesto de acercamiento” las declaraciones del rey de España, Felipe VI, quien reconoció que durante la conquista de América hubo “muchos abusos”, aunque subrayó que el diálogo entre ambos países debe continuar.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que estas palabras abren una puerta para avanzar en el reconocimiento histórico.

“Sí es un gesto de acercamiento del rey… de un reconocimiento de excesos y exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo”, afirmó.

Lee la nota completa: Felipe VI reconoce abusos durante la conquista de América

Las declaraciones del monarca español se dieron durante su visita a una exposición en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, donde habló sobre la importancia de analizar la conquista con objetividad, aunque admitiendo los abusos cometidos.

Sheinbaum contrastó este posicionamiento con la falta de respuesta a la carta enviada en 2019 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, en la que solicitó una disculpa oficial por parte de la Corona española.

Ese episodio, recordó, provocó un enfriamiento en la relación bilateral entre ambos países.

Críticas en España y defensa de pueblos originarios

Sheinbaum se refirió a las reacciones en España, donde sectores conservadores cuestionaron las palabras del rey, lo que atribuyó a una visión histórica que minimiza a las culturas originarias.

“Son la esencia de lo que somos los mexicanos. Los mayas inventaron el cero… el conocimiento del cosmos, la medicina tradicional y el sentido comunitario es extraordinario”, expresó.

Puerta abierta al diálogo bilateral

Aunque evitó confirmar una posible invitación formal al rey de España, la jefa del Ejecutivo no descartó futuros acercamientos.

“Vamos a ver”, respondió al ser cuestionada sobre una eventual visita oficial de Felipe VI a México.

Cabe recordar que el monarca no fue invitado a la toma de posesión de la presidenta en 2024, lo que derivó en que el gobierno español tampoco enviara representación, en un hecho inédito en la relación diplomática.

 


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