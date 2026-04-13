Hace historia Diócesis de Matamoros-Reynosa al celebrar congreso

Por primera vez en su historia, la Diócesis de Matamoros-Reynosa fue sede del congreso diocesano “Misericordia que sana, paz que transforma”.

Este encuentro, que tradicionalmente se realiza en Los Ángeles, reunió a miles de fieles provenientes de los ocho municipios que integran la diócesis.

Durante el evento, Noel Díaz destacó la relevancia espiritual de este tipo de encuentros.

“Este Congreso Metanoia es una bendición… podemos ver multitud de personas, pero lo maravilloso es ver cómo el Señor toca la vida de nuestros hermanos y hermanas”, expresó.

El propio Noel Díaz explicó el fundamento del movimiento yo soy el 73 y su objetivo formativo dentro de la fe católica.

“Es un proyecto que lleva a que el católico lea los cuatro evangelios en 33 días… quien no conoce las Sagradas Escrituras, no conoce a Cristo… yo soy el 73 es porque Jesús envió a 72 discípulos y yo me uno a esos 72”, detalló.

Por su parte, el obispo Eugenio Andrés Lira García resaltó el crecimiento de esta iniciativa en la región.

“Es una gran alegría… ver cómo la gente se deja tocar por el Señor y quiere estar cerca de Él para compartir la alegría de su amistad con otros”, señaló.

Noel Díaz invitó a más personas a sumarse a este movimiento, destacando las herramientas disponibles para integrarse.

“Hay una aplicación que se llama yo soy el 73… es una de las formas en que se lleva a cabo, y después de los 33 días se realiza la consagración en una misa”, explicó.

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