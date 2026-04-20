Atacante de Sin senos sí hay paraíso, padecía trastorno psicótico

Un ataque con arma blanca durante el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ dejó un saldo de tres personas sin vida en Bogotá, en un hecho que interrumpió las grabaciones de la cuarta temporada de la serie.

El incidente ocurrió la tarde de este sábado en vía pública, en la localidad de Santa Fe.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre llegó al lugar donde se realizaba la filmación y agredió a uno de los integrantes del equipo sin mediar palabra.

Ataque derivado de desorientación mental

La situación derivó en una riña en la que otras personas intentaron intervenir, lo que provocó múltiples heridas y el fallecimiento de dos miembros de la producción, así como del agresor.

El presunto responsable del ataque contra el equipo de producción de la serie 'Sin senos sí hay paraíso', ocurrido en una zona del centro de Bogotá, padecía un trastorno psicótico, informaron este lunes autoridades, luego de difundirse videos que muestran la secuencia del hecho en el que murieron tres personas, incluido el agresor.

De acuerdo con el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, la principal línea de investigación apunta a una confusión de identidad.

"El agresor, que tenía antecedentes de esquizofrenia, habría confundido a las víctimas con personal de seguridad de un instituto cercano con el que tuvo un altercado el día anterior", explicó.

Las autoridades señalaron que el agresor, identificado como José Cubillos, no buscaba robar ni ingresar al set de grabación, sino que actuó bajo un estado de desorganización del pensamiento.

Tras lo ocurrido, cuatro personas vinculadas a la producción fueron detenidas; sin embargo, un juez ordenó su liberación al considerar que actuaron en legítima defensa ante la gravedad del ataque.

La Asociación Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA) manifestó su preocupación y aseguró que lo sucedido no debe considerarse un caso aislado, por lo que pidió reforzar los protocolos de seguridad en rodajes.

¿Cómo ocurrió el ataque durante el rodaje?

Las autoridades informaron que la agresión se registró alrededor de las 15:30 horas en el sector del Parque Nacional Oriental. El atacante utilizó un arma cortopunzante y generó una cadena de violencia cuando quienes estaban presentes intentaron defender a la primera víctima.

Además de los tres fallecidos, una persona resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica. En el lugar fueron detenidas cuatro personas que estarían relacionadas con los hechos, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Identifican a víctimas y reacciones del equipo

Con el paso de las horas, comenzaron a conocerse detalles sobre las víctimas. Una de ellas fue identificada como un joven que formaba parte del equipo de producción y que había participado en las grabaciones recientes.

Integrantes del elenco compartieron mensajes en memoria de sus compañeros. La actriz Carolina Gaitán publicó una despedida en redes sociales, mientras que otros miembros del proyecto expresaron condolencias a las familias afectadas.

Con información de Patricia Agüero.

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