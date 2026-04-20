Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
277ad80b_7dfd_4ae0_9c97_488fce425997_e51a2e18f5
Escena

Atacante de Sin senos sí hay paraíso, padecía trastorno psicótico

Un ataque con arma blanca durante la filmación de ‘Sin senos sí hay paraíso’ provocó una riña fatal; autoridades apuntan a confusión de identidad del agresor

  • 20
  • Abril
    2026

Un ataque con arma blanca durante el rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ dejó un saldo de tres personas sin vida en Bogotá, en un hecho que interrumpió las grabaciones de la cuarta temporada de la serie.

El incidente ocurrió la tarde de este sábado en vía pública, en la localidad de Santa Fe.

De acuerdo con los primeros reportes, un hombre llegó al lugar donde se realizaba la filmación y agredió a uno de los integrantes del equipo sin mediar palabra.

Ataque derivado de desorientación mental

La situación derivó en una riña en la que otras personas intentaron intervenir, lo que provocó múltiples heridas y el fallecimiento de dos miembros de la producción, así como del agresor.

El presunto responsable del ataque contra el equipo de producción de la serie 'Sin senos sí hay paraíso', ocurrido en una zona del centro de Bogotá, padecía un trastorno psicótico, informaron este lunes autoridades, luego de difundirse videos que muestran la secuencia del hecho en el que murieron tres personas, incluido el agresor.

De acuerdo con el comandante de la Policía de Bogotá, general Giovanni Cristancho, la principal línea de investigación apunta a una confusión de identidad.

"El agresor, que tenía antecedentes de esquizofrenia, habría confundido a las víctimas con personal de seguridad de un instituto cercano con el que tuvo un altercado el día anterior", explicó.

Las autoridades señalaron que el agresor, identificado como José Cubillos, no buscaba robar ni ingresar al set de grabación, sino que actuó bajo un estado de desorganización del pensamiento.

Tras lo ocurrido, cuatro personas vinculadas a la producción fueron detenidas; sin embargo, un juez ordenó su liberación al considerar que actuaron en legítima defensa ante la gravedad del ataque.

La Asociación Nacional de Trabajadores Audiovisuales (ANTA) manifestó su preocupación y aseguró que lo sucedido no debe considerarse un caso aislado, por lo que pidió reforzar los protocolos de seguridad en rodajes.

¿Cómo ocurrió el ataque durante el rodaje?

Las autoridades informaron que la agresión se registró alrededor de las 15:30 horas en el sector del Parque Nacional Oriental. El atacante utilizó un arma cortopunzante y generó una cadena de violencia cuando quienes estaban presentes intentaron defender a la primera víctima.

Además de los tres fallecidos, una persona resultó herida y fue trasladada para recibir atención médica. En el lugar fueron detenidas cuatro personas que estarían relacionadas con los hechos, mientras la Fiscalía avanza en las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Identifican a víctimas y reacciones del equipo

sin senos si hay paraiso.JPG

Con el paso de las horas, comenzaron a conocerse detalles sobre las víctimas. Una de ellas fue identificada como un joven que formaba parte del equipo de producción y que había participado en las grabaciones recientes.

Integrantes del elenco compartieron mensajes en memoria de sus compañeros. La actriz Carolina Gaitán publicó una despedida en redes sociales, mientras que otros miembros del proyecto expresaron condolencias a las familias afectadas.

sin senos si hay paraiso quien murio.JPG

Con información de Patricia Agüero.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

fallece_ricardo_de_pascual_ddf5c5a8b4
Fallece Ricardo de Pascual, actor de 'El Chavo del 8'
frvdc_2463387290
¿Oscar para Rocky, el titiritero de ‘Project Hail Mary’?
EH_UNA_FOTO_2026_04_21_T142502_156_6307617631
Cannes homenajea a ‘Thelma y Louise’ en su cartel oficial 2026
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_21_at_7_23_50_PM_eafeb68387
Decomisan fuerzas federales droga y amplio arsenal en Linares
IMG_4935_ec8edd81e4
Senador propone impulsar la alfabetización digital
IMG_4939_ee49a6357c
Anuncian taller del Código Nacional de Procedimientos Civiles
publicidad

Más Vistas

milarca_isla_del_padre_1547b463dd
Venderán 'Milarca' en la Isla del Padre de Mauricio Fernández
nl_ternium_zin_nacional_6190ad4113
Plomo de zonas industriales envenena a 3 de cada 10 niños en NL
nacional_tiroteo_teotihuacan_1_eb8c0810a3
Identifican a responsable del tiroteo en Teotihuacán
publicidad
×