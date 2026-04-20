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Carlos Alcaraz es elegido mejor deportista del año 2025

El tenista español fue galardonado con el premio Laureus al mejor deportista masculino de 2025, tras firmar una temporada sobresaliente con ocho títulos

  • 20
  • Abril
    2026

El tenista español Carlos Alcaraz fue distinguido este lunes en Madrid con el premio Laureus al mejor deportista masculino del año, un reconocimiento que consolida su lugar en la élite del deporte mundial tras una temporada brillante.

A sus 22 años, el murciano logró imponerse en una terna de alto nivel, superando a figuras como el sueco Armand Duplantis, el italiano Jannik Sinner, el motociclista Marc Márquez, el futbolista Ousmane Dembélé y el ciclista Tadej Pogacar.

Un año lleno de títulos y dominio

El galardón llega después de un 2025 sobresaliente, en el que Alcaraz conquistó ocho títulos, entre ellos Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos, dos de los torneos más prestigiosos del circuito.

Además, el español cerró el año como número uno del mundo, posición que recuperó el 3 de noviembre y que mantuvo durante 22 semanas consecutivas, reafirmando su dominio en el tenis internacional.

En total, firmó una campaña con 71 victorias y apenas 9 derrotas, números que respaldan su elección como el mejor deportista del año.

Reconocimiento tras años de ascenso

No es la primera vez que Alcaraz es reconocido por la Academia Laureus. En 2023 recibió el premio a la revelación del año y en 2024 ya había sido nominado al máximo galardón, aunque en aquella ocasión el premio fue para Duplantis.

Ahora, el español logra finalmente el reconocimiento principal, consolidando una trayectoria meteórica que lo ha llevado a la cima del deporte mundial en pocos años.

Actualmente, Alcaraz suma 26 títulos ATP en su carrera y ocupa el segundo lugar del ranking mundial. En lo que va de 2026, ya conquistó los torneos de Australia y Doha, manteniéndose como uno de los jugadores más consistentes del circuito.

Sin embargo, no podrá participar en el Abierto de Madrid debido a una lesión en la muñeca derecha, sufrida recientemente en el torneo de Barcelona.

La temporada también dejó episodios clave en su rivalidad con Jannik Sinner, quien le arrebató el liderato del ranking tras vencerlo en la final del Masters 1.000 de Montecarlo a inicios de abril.

Aun así, el reconocimiento de los Laureus confirma que, por rendimiento y logros, Alcaraz fue el gran referente del deporte mundial en 2025.


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