Hidalgo se alista para sus fiestas con artistas internacionales

El alcalde de Hidalgo dio a conocer que esta semana darán inicio las tradicionales fiestas de la ciudad, un evento que contempla presentaciones musicales, desfiles y diversas actividades dirigidas a las familias de la región fronteriza.

Durante la presentación del programa, el alcalde Sergio Coronado informó que las celebraciones arrancarán el próximo jueves con una jornada de acceso gratuito para el público, en la que se contará con la participación del Grupo Sólido, marcando así el inicio oficial de las festividades.

Para el viernes está programada la presentación del cantante colombiano Manuel Turizo, mientras que el sábado el escenario recibirá al intérprete conocido como "El Jerry".

El cierre del evento estará a cargo de la agrupación Bronco, considerada una de las bandas más emblemáticas del regional mexicano.

El alcalde detalló además que dentro del programa se llevará a cabo un desfile el jueves 12 a las 18:00 horas por la calle 10, actividad a la que invitó a participar tanto a los habitantes de Hidalgo como a visitantes de ciudades vecinas, particularmente del lado mexicano de la frontera.

De acuerdo con el funcionario, el evento denominado Ball Fest contará con actividades durante varios días y busca reunir a familias de toda la región, destacando que la jornada inaugural será totalmente gratuita para el público.

También se dio a conocer que el influencer y conductor Poncho de Nigris participará como embajador del evento, reforzando la promoción de las festividades en ambos lados de la frontera.

El mayor extendió una invitación abierta a los habitantes de Reynosa y de toda la región fronteriza para que asistan y formen parte de esta celebración que busca fortalecer la convivencia y el intercambio cultural entre ambas comunidades.

En sus declaraciones, Sergio Coronado destacó que el programa artístico contempla la participación de reconocidos artistas durante varios días de actividades.

“Muy buenos artistas, vamos a tener al grupo sólido el jueves, Manuel Turizo el viernes, El Jerry el sábado y cerramos con broche de oro con Bronco. Vamos a tener el desfile el próximo jueves 12 a las seis de la tarde por la calle 10; están todos invitados. Es totalmente gratis el Ball Fest el próximo jueves, para que se venga la raza de Reynosa y de toda la frontera; hay boletos para Manuel Turizo, pero el jueves es totalmente gratis para toda la gente. Viene Poncho de Nigris como embajador aquí a la ciudad y una invitación a todos en la frontera”, expresó.

Comentarios