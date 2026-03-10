Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
fiestas_hidalgo_tamps_7e26ec7f87
Tamaulipas

Hidalgo se alista para sus fiestas con artistas internacionales

El alcalde de Hidalgo anunció las tradicionales fiestas de la ciudad con presentaciones de Grupo Sólido, Manuel Turizo, 'El Jerry' y Bronco

  • 10
  • Marzo
    2026

El alcalde de Hidalgo dio a conocer que esta semana darán inicio las tradicionales fiestas de la ciudad, un evento que contempla presentaciones musicales, desfiles y diversas actividades dirigidas a las familias de la región fronteriza.

Durante la presentación del programa, el alcalde Sergio Coronado informó que las celebraciones arrancarán el próximo jueves con una jornada de acceso gratuito para el público, en la que se contará con la participación del Grupo Sólido, marcando así el inicio oficial de las festividades.

Para el viernes está programada la presentación del cantante colombiano Manuel Turizo, mientras que el sábado el escenario recibirá al intérprete conocido como "El Jerry".

El cierre del evento estará a cargo de la agrupación Bronco, considerada una de las bandas más emblemáticas del regional mexicano.

El alcalde detalló además que dentro del programa se llevará a cabo un desfile el jueves 12 a las 18:00 horas por la calle 10, actividad a la que invitó a participar tanto a los habitantes de Hidalgo como a visitantes de ciudades vecinas, particularmente del lado mexicano de la frontera.

De acuerdo con el funcionario, el evento denominado Ball Fest contará con actividades durante varios días y busca reunir a familias de toda la región, destacando que la jornada inaugural será totalmente gratuita para el público.

También se dio a conocer que el influencer y conductor Poncho de Nigris participará como embajador del evento, reforzando la promoción de las festividades en ambos lados de la frontera.

El mayor extendió una invitación abierta a los habitantes de Reynosa y de toda la región fronteriza para que asistan y formen parte de esta celebración que busca fortalecer la convivencia y el intercambio cultural entre ambas comunidades.

En sus declaraciones, Sergio Coronado destacó que el programa artístico contempla la participación de reconocidos artistas durante varios días de actividades.

“Muy buenos artistas, vamos a tener al grupo sólido el jueves, Manuel Turizo el viernes, El Jerry el sábado y cerramos con broche de oro con Bronco. Vamos a tener el desfile el próximo jueves 12 a las seis de la tarde por la calle 10; están todos invitados. Es totalmente gratis el Ball Fest el próximo jueves, para que se venga la raza de Reynosa y de toda la frontera; hay boletos para Manuel Turizo, pero el jueves es totalmente gratis para toda la gente. Viene Poncho de Nigris como embajador aquí a la ciudad y una invitación a todos en la frontera”, expresó.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

manuel_turizo_mirame_ahora_5b2de75e1a
Manuel Turizo estrena sencillo y prepara gira por EUA y España
Whats_App_Image_2025_06_12_at_8_44_13_PM_87885097d6
¿Sin plan aún? Aquí lo mejor para tu fin de semana en Monterrey
Hidalgo_navidad_922110e58a
Se transforma Hidalgo, Texas, en destino para turismo navideño
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_11_at_9_02_49_PM_f0bdaef913
Estados Unidos instalará oficina del FBI en Ecuador
Samuel_Garcia_a6e78384cb
Lanza Samuel García modelo de control interno y transparencia
Lorena_de_la_Garza_b75f3a8787
Aprueban reforma al derecho de autor hecha por Lorena de la Garza
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×