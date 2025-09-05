Cerrar X
manuel_turizo_mirame_ahora_5b2de75e1a
Escena

Manuel Turizo estrena sencillo y prepara gira por EUA y España

El artista colombiano Manuel Turizo lanzó su nuevo sencillo ‘Mírame Ahora (Salud mi Reina)’, que celebra un amor inesperado

  • 05
  • Septiembre
    2025

El cantante colombiano Manuel Turizo presentó este viernes su más reciente tema, "Mírame Ahora (Salud mi Reina)", una canción urbana con influencias afrobeat que narra un amor inesperado lleno de pasión, conexión y espontaneidad.

El tema fue coescrito por Manuel Turizo, su hermano Julián Turizo y otros colaboradores.

Dicha grabación se realizó en Colombia e incluyó la participación de Homero Gallardo en la guitarra acústica, aportando un toque orgánico a la melodía.

Cabe señalar que el video oficial, dirigido por Turizo junto a Andrés Cifuentes, muestra una estética fresca y natural, reflejando la esencia íntima, sensual y pícara del artista, según detalló su representante, Gus Rincón.

Gira internacional "201"

Mientras promociona su nuevo sencillo, Turizo continúa con su gira internacional "201", que combina música, cine, teatro y arte visual.

Las próximas fechas incluyen presentaciones en Estados Unidos, con paradas en Orlando, Miami y Charlotte, y luego en Texas y California durante septiembre.

Posteriormente viajará a España, donde ofrecerá quince conciertos en ciudades como Murcia, Málaga, Granada, Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla, cerrando el tour en Gran Canaria el 1 de noviembre.

Trayectoria y colaboraciones

Desde su debut en 2017 con "Una lady como tú", Turizo, de 25 años, ha acumulado éxitos y colaboraciones con artistas como Sebastián Yatra y Béele ("Vagabundo") y Ozuna ("Una vaina loca"), consolidándose como uno de los referentes de la música urbana latina.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_0179d5a9a5
Entregarán premio a J Balvin por labor social y cultural
Whats_App_Image_2025_06_12_at_8_44_13_PM_87885097d6
¿Sin plan aún? Aquí lo mejor para tu fin de semana en Monterrey
Save_Clip_App_469822135_969417868545995_2027255523081539621_n_614220f0cc
Avistan zorros y más especies protegidas en Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

Sheinbaum_0ea8283791
Visitará Sheinbaum Coahuila, Tamaulipas y Veracruz este domingo
Whats_App_Image_2025_09_06_at_8_49_57_PM_2e3593fcce
Real Apodaca mantiene su buen paso y es líder del Grupo 2
Whats_App_Image_2025_09_06_at_9_11_48_PM_1_1c50b3f8f2
Lluvias en Nuevo León generan fuertes encharcamientos
publicidad

Más Vistas

nl_presa_cerro_prieto_858e80375b
Ante panorama seco en NL: Urgen obras hídricas de largo alcance
EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
publicidad
×