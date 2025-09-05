Manuel Turizo estrena sencillo y prepara gira por EUA y España

El cantante colombiano Manuel Turizo presentó este viernes su más reciente tema, "Mírame Ahora (Salud mi Reina)", una canción urbana con influencias afrobeat que narra un amor inesperado lleno de pasión, conexión y espontaneidad.

El tema fue coescrito por Manuel Turizo, su hermano Julián Turizo y otros colaboradores.

Dicha grabación se realizó en Colombia e incluyó la participación de Homero Gallardo en la guitarra acústica, aportando un toque orgánico a la melodía.

MÍRAME AHORA ya está en todas las plataformas de música y el video en YouTubeee SALUD MI 👑!!! 🥹🔥🔥🔥 pic.twitter.com/GnzhSE0iDU — Manuel Turizo Zapata (@ManuelTurizoMTZ) September 5, 2025

Cabe señalar que el video oficial, dirigido por Turizo junto a Andrés Cifuentes, muestra una estética fresca y natural, reflejando la esencia íntima, sensual y pícara del artista, según detalló su representante, Gus Rincón.

Gira internacional "201"

Mientras promociona su nuevo sencillo, Turizo continúa con su gira internacional "201", que combina música, cine, teatro y arte visual.

Las próximas fechas incluyen presentaciones en Estados Unidos, con paradas en Orlando, Miami y Charlotte, y luego en Texas y California durante septiembre.

Posteriormente viajará a España, donde ofrecerá quince conciertos en ciudades como Murcia, Málaga, Granada, Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla, cerrando el tour en Gran Canaria el 1 de noviembre.

Trayectoria y colaboraciones

Desde su debut en 2017 con "Una lady como tú", Turizo, de 25 años, ha acumulado éxitos y colaboraciones con artistas como Sebastián Yatra y Béele ("Vagabundo") y Ozuna ("Una vaina loca"), consolidándose como uno de los referentes de la música urbana latina.

