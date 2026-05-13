Presenta Sheinbaum prototipo final del auto eléctrico Olinia

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este miércoles el primer prototipo funcional de Olinia, el proyecto de vehículo eléctrico desarrollado en México y que busca convertirse en la primera marca nacional enfocada en movilidad urbana sustentable.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal mostró un adelanto en video del automóvil y confirmó que la presentación oficial se realizará el próximo 7 de junio, fecha que coincidirá con actividades relacionadas con la inauguración del Mundial 2026.

“Estuvieron trabajando días y días, meses, para tener el diseño. Y ahora ya está listo el prototipo. Y este prototipo se va a presentar el 7 de junio”, afirmó Sheinbaum.

Adelantó además que el 6 de junio se revelará una versión enfocada en carga ligera para movilidad urbana y pequeños comercios.

Resultados que transforman. Les presento el prototipo del minivehículo mexicano, Olinia. pic.twitter.com/xmuL6skRhj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) May 13, 2026

Aunque hasta ahora el proyecto había sido mostrado únicamente mediante renders y conceptos digitales, la aparición de un prototipo físico marca un cambio importante para el desarrollo automotriz nacional.

En la industria, un prototipo funcional representa el paso de una idea conceptual a una etapa donde comienzan las pruebas técnicas, validaciones industriales y posibles procesos de manufactura.

Sheinbaum explicó que el objetivo es arrancar entre agosto y septiembre las siguientes fases del proyecto.

“A partir de agosto, septiembre, más o menos, el objetivo es iniciar ya la construcción para el desarrollo del Olinia a gran escala”, sostuvo.

Un proyecto impulsado por universidades públicas

La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz, aseguró que el desarrollo del vehículo forma parte de una estrategia nacional para impulsar la electromovilidad y fortalecer la soberanía tecnológica del país.

“Tenemos ya el prototipo de Olinia y todo se va a presentar el 7 de junio”, señaló.

La funcionaria destacó que detrás del proyecto trabajan investigadores, ingenieros y especialistas de instituciones públicas como el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tecnológico Nacional de México.

“Olinia busca que los trayectos de millones de mexicanos puedan realizarse en un vehículo sustentable, silencioso y de bajo costo”, explicó.

Ruiz recordó que la administración de Sheinbaum impulsó desde la Ciudad de México distintos proyectos de electromovilidad, incluido el autobús eléctrico Taruk, desarrollado en conjunto con instituciones académicas y empresas mexicanas.

México busca tener una marca automotriz nacional

El coordinador del proyecto, Roberto Capuano Tripp, aseguró que Olinia representa una decisión estratégica para que México no solo ensamble vehículos, sino también desarrolle tecnología propia.

“México está entre los siete fabricantes más importantes del mundo y todos ellos, salvo uno, tienen una marca nacional. Frente a esa realidad, Olinia es una decisión de transformación”, expresó.

Capuano detalló que el vehículo fue pensado para responder a las necesidades de movilidad en ciudades y comunidades del país.

“Es un vehículo de bajo costo, accesible, 100 por ciento eléctrico y cuesta inclusive menos operarlo que una moto”, comentó.

Añadió que el automóvil puede cargarse en un enchufe convencional y tendrá una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora, debido a que estará orientado principalmente a trayectos urbanos.

Producción arrancaría en 2027

De acuerdo con el equipo del proyecto, Olinia entraría en producción formal durante 2027, con una meta inicial de 20 mil unidades y una proyección de crecimiento hasta 50 mil vehículos en un periodo de cuatro años.

El costo oficial, autonomía, especificaciones técnicas y capacidades de producción serán revelados durante la presentación programada para junio.

Actualmente, México se mantiene entre los principales productores automotrices del mundo, junto con países como China, Estados Unidos, Japón, India, Corea del Sur y Alemania.

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