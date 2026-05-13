Muere Donald Gibb, ícono de 'La revancha de los novatos'

Donald Gibb, actor estadounidense célebre por interpretar a Fred “Ogre” Palowaski en la popular saga de comedia “La revancha de los novatos” (“Revenge of the Nerds”), murió a los 71 años en su casa de Texas, rodeado de su familia, tras enfrentar durante años diversos problemas de salud.

La noticia fue confirmada por su hijo, Travis Gibb, quien informó a TMZ que el fallecimiento ocurrió la noche del martes y que su estado se había deteriorado progresivamente debido a complicaciones médicas.

“Murió en su casa de Texas, rodeado de su familia, incluyendo a sus hijos, quienes lo amaban profundamente”, declaró.

El inolvidable “Ogre” que marcó una generación

Gibb alcanzó la fama internacional en 1984 gracias a su papel como Ogre, el intimidante pero carismático integrante de una fraternidad universitaria en “La revancha de los novatos”, cinta que se convirtió en un clásico de culto dentro de las comedias juveniles de los años 80.

Su personaje, caracterizado por su gran tamaño físico, rudeza aparente y evolución humorística, se consolidó como uno de los más recordados de toda la franquicia, participando también en sus secuelas.

Con su presencia imponente y sentido cómico, Donald Gibb logró convertir a Ogre en una figura emblemática de la cultura pop de esa década.

Más allá de la comedia: una carrera sólida en cine y televisión

Aunque “La revancha de los novatos” definió buena parte de su legado, Gibb construyó una trayectoria constante en Hollywood, destacando en películas como “Bloodsport” (“Contacto Sangriento”), donde compartió pantalla con Jean-Claude Van Damme, además de participar en producciones como “U.S. Marshals” y “Hancock”.

Su complexión física lo llevó con frecuencia a interpretar personajes rudos o intimidantes, aunque colegas y allegados señalaron que fuera de cámaras era reconocido por su carácter amable, sencillo y cercano.

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