Impugna Morena candidatura de Francisco García Cabeza de Vaca

Integrantes de Morena en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha impugnado la candidatura del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, mediante un recurso de apelación.

En este recurso, se insiste en que el panista no cumple con los requisitos de elegibilidad para ser postulado a la diputación federal plurinominal.

Ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Sergio Gutiérrez Luna, en representación de Morena, señala que el INE no analizó adecuadamente la documentación que demostraría que García Cabeza de Vaca es "prófugo de la justicia", está inhabilitado de la función pública, cuenta con doble nacionalidad y no tiene residencia efectiva en Tamaulipas.

En consecuencia, solicita que se revoque su registro como candidato.

Morena reitera que el político es inelegible por no cumplir los requisitos constitucionales, alegando que García Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad y no presentó el certificado de ciudadanía mexicana ni la renuncia a la ciudadanía estadounidense. Además, argumenta que el exmandatario no es originario de Tamaulipas, ya que nació en McAllen, Texas, y que no ha residido efectivamente en la entidad durante más de seis meses antes de la fecha de la elección.

“No es originario de Tamaulipas, él nació en McAllen Texas y ocupó el cargo de gobernador de forma ilegal”, se expresa en la apelación, agregando que el exmandatario no tiene en la entidad una residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de la elección”

En la apelación, se expresa que el INE se negó a realizar diligencias que comprometieran el registro en cuestión, lo que sugiere una actitud parcial por parte de la autoridad electoral.

Por lo tanto, se solicita que el TEPJF lleve a cabo estas diligencias para esclarecer la situación.

