Tamaulipas

Inauguran Plaza de la Mujer, espacio único con enfoque de género

Nuevo Laredo estrenó la Plaza de la Mujer, un espacio público con enfoque integral de género. La alcaldesa Carmen Lilia destacó que será un punto seguro

  • 19
  • Noviembre
    2025

Ante cientos de familias que llenaron el renovado espacio público, la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal encabezó la inauguración de la Plaza de la Mujer, un proyecto sin precedentes en Tamaulipas que apuesta por la seguridad, el empoderamiento y el desarrollo integral de las mujeres.

La obra convierte a Nuevo Laredo en la única ciudad del estado con una plaza diseñada desde una perspectiva integral de género, con un significado social y político que busca fortalecer el tejido comunitario.

Acompañada por Marcia Benavides Villafranca, directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, la alcaldesa encendió las luces de la nueva plaza, que además ofrece un espectáculo de fuentes iluminadas con música y chorros danzantes.

igualdad-tamaulipas.jpg

Durante su mensaje, Canturosas afirmó que el proyecto es parte de una política pública transversal que integra prevención, seguridad, capacitación y reconstrucción comunitaria.

“Este lugar simboliza la fuerza, la resiliencia y el papel fundamental que las mujeres desempeñamos en la transformación de nuestra ciudad”, expresó. Añadió que la plaza es un espacio creado “desde la visión de las mujeres y para las mujeres”, pensado para su tranquilidad, desarrollo y empoderamiento.

La alcaldesa también destacó el liderazgo histórico de la presidenta Claudia Sheinbaum, primera mujer en encabezar México, y reconoció al gobernador Américo Villarreal Anaya por consolidar acciones que fortalecen la equidad de género en Tamaulipas.

Por su parte, Marcia Benavides Villafranca calificó la obra como un homenaje al legado de las mujeres tamaulipecas. “Va a ser punta de lanza no solo en el estado sino en todo México”, aseguró, además de destacar su diseño incluyente y la participación de artistas locales.

plaza-tamaulipas.jpeg

La plaza cuenta con talleres al aire libre para mujeres, niñas y niños, actividades deportivas y culturales, módulos temporales de atención psicológica y legal, rondines de la Guardia Estatal de Género, capacitación a comercios bajo el programa “Barrios Mujer Segura” y tótems informativos, incluido un violentómetro digital.

Dicha obra abarca más de 4 mil metros cuadrados, tuvo una inversión cercana a los $14 millones de pesos, e incluye 10 locales comerciales dignos, áreas seguras, deportivas, recreativas y comunitarias.


