INE convertirá material electoral en libros de texto gratuitos

La documentación electoral utilizada durante el Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 fue entregada para su destrucción y reciclaje por la Instituto Nacional Electoral (INE) en Reynosa, como parte del procedimiento establecido al concluir los comicios.

De acuerdo con el organismo electoral, estas acciones se realizan en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como por el Reglamento de Elecciones del INE, los cuales establecen que la documentación utilizada en procesos electorales federales debe ser destruida una vez que concluye formalmente el proceso correspondiente.

Tras la aprobación de la desincorporación por parte del Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del instituto, diversas áreas del INE se coordinaron con la Junta Local Ejecutiva en Tamaulipas para la recolección del material electoral resguardado en la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Tamaulipas, con sede en la ciudad de Reynosa.

El pasado 6 de marzo de 2026 arribó a dichas instalaciones un camión tipo Thorton, en el que personal administrativo y del Servicio Profesional Electoral Nacional cargó un total de 370 bolsas y 14 cajas que contenían votos válidos, votos nulos, boletas sobrantes, listas nominales de electores utilizadas durante la jornada electoral, así como reportes de simulacros y prácticas realizadas durante las etapas de capacitación electoral.

Destrucción de material bajo lineamientos estrictos

El INE informó que la destrucción de este material se realiza bajo lineamientos estrictos para el manejo de residuos electorales, a fin de garantizar su adecuada disposición y reciclaje. En este caso, la documentación será reutilizada para la elaboración de materiales educativos.

Lo anterior se lleva a cabo en cumplimiento del convenio firmado entre el INE y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, mediante el cual el papel proveniente de los procesos electorales se transforma posteriormente en libros de texto gratuitos que se distribuyen en el sistema educativo nacional.

Durante el desarrollo de estas actividades también estuvieron presentes quienes fungieron como consejeros electorales durante el proceso, Verónica García Montes y Alfonso Ibarra Alanís.

Finalmente, la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Tamaulipas reconoció la labor informativa de los medios de comunicación, al considerar que su participación contribuye a mantener a la ciudadanía informada y fortalecer la participación democrática.

Comentarios