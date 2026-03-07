Arranca la primera 'Gasolinera del Pueblo' en Soto la Marina

La primera 'Gasolinera del Pueblo' inició sus operaciones este viernes en la localidad de la pesca, del municipio de Soto la Marina, Tamaulipas.

Autoridades supervisan primera descarga de combustible en apertura

En este arranque, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez supervisó la primera descarga de combustible en dicha estación, así como el arribo de los primeros clientes al lugar.

“Este viernes, en Tamaulipas se cuenta ya con la primera Gasolinera del Pueblo que estamos iniciando con producto Pemex, y hoy estamos saliendo con el precio de gasolina de Soto la Marina, a 50 kilómetros de aquí, asumiendo el gasto logístico”, señaló el funcionario estatal.

Aseguró que buscarán áreas de oportunidad para disminuir el precio del combustible, con el fin de apoyar a las actividades del sector social.

“Como parte de los compromisos del gobernador Américo Villarreal, vamos a buscar áreas de oportunidad para poder bajar el precio del combustible, y que esta gasolinera pueda apoyar al sector social en actividades productivas”, destacó.

Comentarios