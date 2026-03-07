Señalan 'mala operación' del conductor en incendio en ruta 68

La mañana de este sábado se registró el incendio de una unidad de transporte público mientras circulaba por la Avenida Benito Juárez, lo que provocó la movilización de los cuerpos de auxilio en el municipio de Guadalupe.

El siniestro involucró al camión con número económico 3262, perteneciente a la Ruta 68 del grupo transportista Transportes HADO, S.A. de C.V.

Los hechos ocurrieron específicamente en el tramo comprendido entre las calles Agua Blanca y Calle Central.

A pesar de lo aparatoso del fuego, las autoridades confirmaron un saldo blanco tras el incidente.

“De acuerdo con la información preliminar recabada hasta el momento, no se reportan personas lesionadas, ni daños a terceros, ni afectaciones a infraestructura municipal”, informó el instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León.

De acuerdo con las primeras indagatorias realizadas en el sitio, la principal línea de investigación apunta a que el incendio fue ocasionado por una mala operación por parte del conductor de la unidad.

“Asimismo, conforme a las primeras indagatorias, el incidente fue ocasionado por una mala operación por parte del conductor de la unidad”, explicaron las autoridades.

El instituto aseguró que ya se encuentran realizando las revisiones técnicas y peritajes necesarios para determinar con precisión qué originó el fallo y deslindar las responsabilidades legales y administrativas hacia la empresa transportista o el operador.

“Las autoridades correspondientes se encuentran realizando las revisiones e investigaciones pertinentes para determinar con precisión las causas del hecho y, en su caso, deslindar las responsabilidades correspondientes”, concluyeron.

