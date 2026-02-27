INE cierra registro de uniones que buscan ser partido político

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio por concluido este viernes el periodo de recepción de solicitudes para las organizaciones ciudadanas que aspiran a constituirse como nuevos partidos políticos nacionales.

A partir de ahora, el árbitro electoral inicia un minucioso proceso de validación para garantizar que cada agrupación cumpla con los estrictos requisitos de ley.

A través de un comunicado, el INE subrayó que las cifras de asambleas y afiliaciones reportadas hasta el momento tienen carácter preliminar. La autoridad advirtió que cada registro será sometido a una revisión de autenticidad para descartar irregularidades.

Los desafíos numéricos para el registro

Para obtener el registro oficial, las organizaciones deben demostrar un respaldo ciudadano masivo y una estructura nacional sólida. De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, los requisitos indispensables son:

Afiliaciones: Acreditar un mínimo de 256,030 ciudadanos (equivalente al porcentaje requerido del Padrón Electoral Federal).

Asambleas: Celebrar al menos 20 asambleas estatales (con 3,000 asistentes cada una) o 200 asambleas distritales (con 300 asistentes cada una).

Certificación: Cada evento debió contar con la presencia de un funcionario del INE para dar fe de la libertad de asociación y el cumplimiento del quórum.

Filtros contra la simulación

El proceso de verificación no se limita al conteo de firmas. El INE llevará a cabo una "limpieza" de datos que incluye:

Vigencia: Comprobar que los afiliados estén activos en el Padrón Electoral. Doble Afiliación: Detectar y eliminar registros de personas que ya pertenezcan a partidos existentes o a otras organizaciones en proceso de registro. Documentación: Revisar la aprobación de sus estatutos, declaración de principios y programas de acción en sus asambleas nacionales constitutivas.