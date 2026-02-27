Podcast
INE cierra registro de uniones que buscan ser partido político

A partir de ahora, el árbitro electoral inicia un minucioso proceso de validación para garantizar que cada agrupación cumpla con los estrictos requisitos de ley

  • 27
  • Febrero
    2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio por concluido este viernes el periodo de recepción de solicitudes para las organizaciones ciudadanas que aspiran a constituirse como nuevos partidos políticos nacionales.

A partir de ahora, el árbitro electoral inicia un minucioso proceso de validación para garantizar que cada agrupación cumpla con los estrictos requisitos de ley.

A través de un comunicado, el INE subrayó que las cifras de asambleas y afiliaciones reportadas hasta el momento tienen carácter preliminar. La autoridad advirtió que cada registro será sometido a una revisión de autenticidad para descartar irregularidades.

Los desafíos numéricos para el registro

Para obtener el registro oficial, las organizaciones deben demostrar un respaldo ciudadano masivo y una estructura nacional sólida. De acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos, los requisitos indispensables son:

  • Afiliaciones: Acreditar un mínimo de 256,030 ciudadanos (equivalente al porcentaje requerido del Padrón Electoral Federal).

  • Asambleas: Celebrar al menos 20 asambleas estatales (con 3,000 asistentes cada una) o 200 asambleas distritales (con 300 asistentes cada una).

INE archivo

  • Certificación: Cada evento debió contar con la presencia de un funcionario del INE para dar fe de la libertad de asociación y el cumplimiento del quórum.

Filtros contra la simulación

El proceso de verificación no se limita al conteo de firmas. El INE llevará a cabo una "limpieza" de datos que incluye:

  1. Vigencia: Comprobar que los afiliados estén activos en el Padrón Electoral.

  2. Doble Afiliación: Detectar y eliminar registros de personas que ya pertenezcan a partidos existentes o a otras organizaciones en proceso de registro.

  3. Documentación: Revisar la aprobación de sus estatutos, declaración de principios y programas de acción en sus asambleas nacionales constitutivas.

“La información reportada por cada agrupación se considera preliminar, pues deberá garantizarse su validez y autenticidad”, señaló el órgano electoral.

Con este cierre de etapa, el INE busca asegurar que solo aquellas agrupaciones con una base social real y legítima logren acceder al sistema de partidos y al financiamiento público en México.


