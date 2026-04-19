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Nuevo León

Festejan a hijos de policías de Monterrey por el Día del Niño

La convivencia tuvo lugar en el Parque España, donde niñas y niños, acompañados de sus padres, disfrutaron de una jornada llena de actividades recreativas

  • 19
  • Abril
    2026

En el marco del Día del Niño, el Gobierno de Monterrey organizó una celebración dedicada a las hijas e hijos de los elementos operativos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en un evento que también sirvió para reconocer la labor de los cuerpos de seguridad y el respaldo de sus familias.

La convivencia tuvo lugar en el Parque España, donde niñas y niños, acompañados de sus padres, disfrutaron de una jornada llena de actividades recreativas, alimentos, bebidas y dinámicas pensadas para fomentar la convivencia familiar.

Un espacio de convivencia y reconocimiento

Durante el festejo, se llevaron a cabo juegos, actividades lúdicas, un espectáculo infantil y la tradicional rifa de juguetes, lo que permitió generar un ambiente de esparcimiento para las familias de los elementos de seguridad.

A nombre del alcalde Adrián de la Garza, el comisario general Eduardo Sánchez Quiroz dirigió un mensaje en el que destacó la importancia del trabajo que realizan policías, agentes de tránsito y personal de la Guardia Auxiliar.

“Es un honor dirigirles unas palabras en este evento organizado con especial cariño para las hijas e hijos de quienes, con valentía y compromiso, velan por la seguridad de Monterrey".

"Como Comisario General y titular de la Secretaría, reconozco profundamente la labor de cada uno de nuestros elementos, así como el apoyo invaluable de sus familias. Ustedes son parte fundamental de esta vocación de servicio”, expresó.

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Fortalecen lazos familiares y valores

Autoridades municipales señalaron que este tipo de actividades buscan fortalecer los vínculos familiares entre el personal operativo, así como promover valores como la convivencia, el respeto y el bienestar de la niñez.

Además, el evento permitió generar un espacio de cercanía entre las familias de quienes integran la corporación, destacando el papel que desempeñan fuera de sus funciones de seguridad.

En la celebración también estuvieron presentes Fernando Margáin, jefe de Gabinete; Ivonne Álvarez, directora general del DIF Monterrey; y el inspector general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Raúl Cázares Orozco, quienes acompañaron a las familias durante la jornada.

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