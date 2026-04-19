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Tamaulipas

Aparece tortuga lora anidando en playa Barra del Tordo

Solo una de mil crías sobreviven a los depredadores hasta alcanzar la edad adulta, de ahí la importancia de su preservación.

  • 19
  • Abril
    2026

En pleno torneo de pesca Copa Gobernador 2026, ante la mirada atónita de los participantes, fue descubierta una especie de tortuga Lora en la playa Barra del Tordo en Aldama. 

En un área de playa muy concurrida por bañistas y pescadores, de manera natural esta tortuga endémica de la zona, comenzó su desove luego de haber iniciado la temporada el pasado 5 de abril cuando se registró la primera en llegar a la costa tamaulipeca, lo cual marca el inicio del ciclo reproductivo. 

Ante la recomendación de las autoridades de no molestar a las tortugas para evitar interrumpir este proceso, que no las toquen y no se acerquen, los paseantes fueron espectadores de esta maravilla de la naturaleza. 

tortuga lora anidando

De acuerdo a informes de SEMARNAT, solo una de mil crías sobreviven a los depredadores hasta alcanzar la edad adulta, de ahí la importancia de su preservación, localizando al menos 472 nidos en lo que va de esta temporada con casi 29 mil huevos de la especie Lora. 

A diferencia de otras especies, la tortuga Lora suele anidar durante el día, exponiéndose aún más a los depredadores, aunque por fortuna en la zona de Barra del Tordo hay un campo tortuguero a cargo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) perteneciente al gobierno federal. 

Personal de este organismo traslada a los campos tortugueros los huevos depositados para su conservación, explosión y posterior liberación al mar.

tortuga lora anidando


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