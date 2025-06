Inicia Reynosa con formación de Consejos de Construcción de Paz

“Lo que se pretende es que empecemos a trabajar en los valores, los principios, como decía nuestro presidente, atención a las causas y que el origen de los problemas sea lo que se pueda atender y a través de este origen poder dar seguimiento a que no se constituyan y que no lleguemos al momento de un delito, ojalá y no tuviéramos que estar hablando de delito, sino que estamos hablando de conductas antes, para que no sean constitutivos de un delito”, puntualizó.