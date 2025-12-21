Podcast
Nuevo León

Escobedo agiliza atención de accidentes menores con aseguradoras

El Municipio de Escobedo coordina con aseguradoras protocolos para retirar vehículos de percances menores y evitar afectar la vialidad

  • 21
  • Diciembre
    2025

El Municipio de Escobedo convocó a empresas aseguradoras a una reunión con el objetivo de coordinar esfuerzos y establecer acuerdos que permitan una atención más rápida de percances viales menores, evitando congestionamientos y afectaciones a la vialidad.

Nuevo procedimiento para percances menores

Felipe Canales, Secretario de Ayuntamiento, explicó que la mesa de trabajo busca definir criterios claros para retirar con mayor rapidez los vehículos involucrados en accidentes menores.

Desde mayo, Escobedo modificó su Reglamento Municipal para respaldar esta medida y facilitar el retiro de unidades cuando no existan personas lesionadas.

Uso de evidencia y traslado seguro

Durante el encuentro se destacó que, en casos sin lesionados y donde no haya conductores bajo el influjo de alcohol o drogas, ni daños al patrimonio municipal, los involucrados pueden tomar fotografías o videos como evidencia y mover sus vehículos a un lugar seguro.

Esto permitirá resolver los incidentes con las aseguradoras sin obstruir la vialidad.

Se acordó continuar con reuniones periódicas para evaluar avances, atender áreas de oportunidad y reforzar procedimientos.

Además, el Municipio se comprometió a impulsar campañas de cultura vial y difusión de estas disposiciones, mientras que las aseguradoras se sumarán capacitando a su personal y promoviendo la concientización entre sus clientes.

En la reunión estuvieron presentes Erasto Rivera, director de Tránsito; Rosalío González, de Patrimonio; Ignacio Hierro, del Instituto Municipal de Planeación, y Patricia Pérez, de Protección Civil, junto con representantes de ajustadoras locales, consolidando un trabajo coordinado entre el gobierno y el sector privado.


