Tamaulipas

Inversión nacional y extranjera supero los US$ 20,327 millones

Durante los 3 años de administración del gobernador, existen 158 proyectos de inversión confirmados que representan una inversión conjunta nacional

  • 09
  • Febrero
    2026

La secretaria de Economía en Tamaulipas, Ninfa Cantú Deándar, informó que durante los 3 años de administración del gobernador Américo Villarreal Anaya, existen 158 proyectos de inversión confirmados que representan una inversión conjunta nacional y extranjera de 20,327 millones de dólares.

Inversión por país:

Países                               

  • EUA 69         
  • México 49             
  • Canadá 7             
  • India 5        
  • España 3             
  • China 3            
  • Japón 2             
  • Alemania 2        
  • Francia  2            


En cuanto a proyectos potenciales hay 182 proyectos en negociación que representan una inversión de 22,955 millones de dólares y la potencial generación de 35 mil empleos.

Ejemplos de inversión comercial en Tamaulipas

Tiendas de autoservicio, se contempla la apertura de 13 nuevas tiendas en siete ciudades del estado, con una inversión de 3,487 millones de pesos y la creación de 6,412 empleos durante los próximos cinco años.

Cadena de farmacias, se proyecta alcanzar las 100 sucursales en Tamaulipas, con una inversión estimada en 950 millones de pesos y la generación de más de 2,400 empleos distribuidos en diversas regiones de la entidad.

Cadena de tiendas departamentales, realizará un plan para abrir 29 nuevas unidades comerciales, con una inversión de 2,984 millones de pesos y la creación de más de 2,000 empleos directos e indirectos.

Inversión Extranjera Directa 

Al tercer trimestre (3T) de 2025, el estado acumuló 465.8 mdd. 

Cantú Deándar dijo que, los flujos de inversión recibidos durante este trimestre muestran avances importantes en sectores estratégicos como manufactura, energía, eléctrico-electrónico, automotriz y servicios especializados, dijo la funcionaria estatal. 

Entre las inversiones más destacadas que se han consolidado en Tamaulipas figuran: 


•    Newfortress y McDermott en Altamira
•    KASCO, Fisher Dynamics y Woodside en Matamoros
•    Medline en Nuevo Laredo;
•    NIDEC, Hitachi y Erika en Reynosa.

Asimismo, destacan las expansiones de LG y SUPRAJIT en Reynosa; INTEVA en Matamoros; de UFLEX y el nuevo Puente Ferroviario de Canadian Pacific Kansas City en Nuevo Laredo por más de 120 mdd dan cuenta de la confianza de empresas globales que siguen apostando por Tamaulipas


