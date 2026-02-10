Podcast
Tamaulipas

Cuotas escolares 'bajo la lupa' en Tamaulipas

La Secretaría de Educación ha habilitado números telefónicos para que jefes de sector y supervisores puedan reportar cualquier irregularidad

  10
  Febrero
    2026

El secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdés García, confirmó la recepción de seis denuncias relacionadas con el condicionamiento del pago de las llamadas cuotas escolares en diversas instituciones educativas. Recordó que estas aportaciones son de carácter voluntario para los padres de familia.

“La Constitución establece que todas las escuelas pueden solicitar la aportación voluntaria de los padres para cubrir los gastos operativos de cada plantel”, señaló.

Valdés García hizo hincapié en la necesidad de que los directores de las escuelas concienticen a los padres sobre la importancia de estas aportaciones; sin embargo, subrayó que bajo ninguna circunstancia se debe condicionar la inscripción de los alumnos al pago de las mismas.

La Secretaría de Educación se mantiene atenta a cualquier situación de esta naturaleza y ha habilitado números telefónicos para que jefes de sector y supervisores puedan reportar cualquier irregularidad.

Hasta el momento, se han registrado dos denuncias en Matamoros y cuatro en Reynosa. A pesar de estos casos, Valdés García destacó que en Tamaulipas el 89% de los padres de familia cumple con el pago de la cuota escolar, la cual es establecida por las asociaciones de padres y no por la Secretaría ni por los directivos de los planteles.

Además, el secretario de Educación mencionó que existen alternativas para cubrir estas cuotas, como ofrecer horas de trabajo en las escuelas, una opción contemplada tanto en la Constitución como en la Ley General de Educación.


