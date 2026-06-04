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Tamaulipas

Invisible: Cuando el arte da voz a lo que muchos prefieren no ver

La obra fue escrita por el dramaturgo mexicano Enrique Olmos de Itá y, a diferencia de otros estados, en Tamaulipas es interpretada por adolescentes.

  • 04
  • Junio
    2026

La compañía Apapacho, Arte y Diversidad volvió a apostar por el teatro como una herramienta de reflexión social al presentar Invisible, una puesta en escena que aborda la trata de personas desde la perspectiva de las infancias y juventudes, con el objetivo de generar conciencia sobre una problemática que sigue presente en la sociedad.

La directora de la agrupación, Daniela Maldonado, explicó que, aunque el tema puede parecer complejo para las nuevas generaciones, la obra fue diseñada para acercar esta realidad a niños y adolescentes mediante un lenguaje sensible y poético que facilite la comprensión del mensaje.

“Esta obra habla de una temática un poco fuerte, que pudiéramos pensar que los niños están ajenos a ella. Habla sobre la trata de personas, que es una situación bastante dolorosa, pero que existe al final de cuentas. Se aborda de una forma muy poética para poder llegar a las jóvenes audiencias”, señaló.

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La obra fue escrita por el dramaturgo mexicano Enrique Olmos de Itá y, a diferencia de otras producciones presentadas en distintos estados del país, en Tamaulipas es interpretada por adolescentes. De acuerdo con Maldonado, esta decisión busca generar una mayor identificación entre los espectadores más jóvenes y fortalecer el impacto del mensaje.

La directora destacó que la compañía ha apostado desde hace varios años por abordar temas sociales que suelen considerarse difíciles para las infancias, pero que forman parte de la realidad que enfrentan miles de personas.

“Creemos que no podemos subestimar a las infancias, son seres pensantes. Hace dos años nuestro montaje hablaba sobre la libertad sexual, el año pasado presentamos una obra sobre migración y ahora estamos hablando sobre la trata de personas”, comentó.

Apapacho, Arte y Diversidad se ha consolidado como una de las compañías teatrales con mayor proyección en la región gracias a la fuerza de los mensajes que presenta en sus producciones. Tras el estreno de Invisible, la respuesta del público fue favorable, lo que ha motivado al grupo a buscar nuevos espacios para compartir la obra.

En ese sentido, Daniela Maldonado adelantó que la intención es llevar el montaje a más escenarios de Tamaulipas y posteriormente a otros puntos del país, con el propósito de ampliar el alcance de la reflexión que plantea la historia.

“Queremos mover este mensaje, recorrer nuestro estado y llegar a donde más se nos permita. El teatro necesita del espectador para cumplir su función y nuestro objetivo es que esta obra siga creciendo junto con las actrices y continúe generando diálogo y conciencia entre el público”, concluyó.


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