Tamaulipas

Congreso concluye entrevistas para Fiscalía Anticorrupción

La Diputación Permanente concluyó las entrevistas para la Fiscalía Anticorrupción y presentará al Pleno una lista de 19 aspirantes que cumplieron los requisitos

  • 14
  • Enero
    2026

La Diputación Permanente dio por concluida la etapa de entrevistas a las personas aspirantes a la Titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Derivado del proceso, se emitió el dictamen final que integra una lista de 19 personas que acreditaron el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria y participaron en las entrevistas correspondientes.

Convocan a sesión extraordinaria

Como parte del procedimiento, la Diputación Permanente acordó convocar a una Sesión Pública Extraordinaria, que se celebrará este miércoles 14 de enero de 2026, a partir de las 16:00 horas, iniciando con una Junta Previa para la elección de la Mesa Directiva que conducirá los trabajos legislativos.

Durante la sesión, el Pleno del Congreso conocerá, discutirá y, en su caso, aprobará diversos dictámenes, entre ellos el relativo a la presentación formal de la lista de candidaturas para la Fiscalía Anticorrupción.

Seleccionarán a cuatro personas idóneas

En este marco, los diputados elegirán hasta cuatro personas consideradas idóneas, quienes avanzarán a la siguiente etapa del procedimiento, consistente en la evaluación mediante exámenes de control de confianza, previo a la designación definitiva de la persona titular de dicha Fiscalía Especializada.

Además del proceso de designación, la Sesión Extraordinaria abordará otros asuntos relevantes, como la comunicación del Poder Judicial del Estado sobre la renuncia de un Juez Menor, dictámenes de reformas a la Constitución Política del Estado y a la legislación interna del Congreso, así como modificaciones a la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en Tamaulipas.

También se analizarán autorizaciones a ayuntamientos para la donación de predios destinados a proyectos de vivienda y de salud pública.


