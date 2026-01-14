Podcast
Igualdad_Ayudamos_en_tu_Colonia_Monterrey_a429d17d03
Nuevo León

Ofrece servicios en Monterrey con 'Ayudamos en tu Colonia'

Representantes de diversas dependencias recorrieron las calles de la colonia Valle Verde para ofrecer más de 50 servicios gratuitos

  • 14
  • Enero
    2026

Con el fin de acercar los servicios y trámites del Gobierno del Estado a la ciudadanía, titulares y directores de 14 dependencias ofrecieron estas facilidades a los residentes de la colonia Valle Verde, en Monterrey.

Igualdad-Ayudamos-en-tu-Colonia-Monterrey.jpg

Durante los recorridos contemplados en el programa "Ayudamos en tu Colonia" alrededor de 55 servicios gratuitos fueron brindados. 

Participación Ciudadana a disposición de nuevoleoneses

El Coordinador del Gabinete de Igualdad para Todos y secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta destacó que se encuentran a diposición.

“Estamos todas las semanas todo el Gabinete caminando y tocando sus puertas para ponernos a la orden y escucharlos”.

Igualdad-Ayudamos-en-tu-Colonia-Monterrey.jpg

Por su parte, vecinos coincidieron en que enfrentan un grave problema de servicios públicos y basura en el arroyo, por lo que el secretario aseguró que será la administración estatal quien resuelva dicha situación.

“El Gabinete del Gobernador Samuel García se va a encargar de darle una solución a ese tema”, afirmó Acosta.

Igualdad-Ayudamos-en-tu-Colonia-Monterrey.jpg

En tanto, la secretaria de Igualdad, Martha Herrera mencionó que mantiene un contacto directo y permanente con los habitantes, por lo que reiteró su agradecimiento por su activa participación.

“Queremos que Nuevo León se siga convirtiendo en ese mejor lugar para nacer, crecer, educarse y vivir, y la única manera de lograrlo es con participación ciudadana y una red que nos permita hacer comunidad”, puntualizó Herrera. 

Igualdad-Ayudamos-en-tu-Colonia-Monterrey.jpg

En estos servicios se ofrecieron desde lentes, aparatos ortopédicos, inscripción a programas sociales y trámites, hasta soluciones en tiempo real como reparaciones de Agua y Drenaje.


