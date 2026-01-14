Hirving Lozano busca quedarse seis meses más en San Diego FC

La relación entre Hirving “Chucky” Lozano y San Diego FC está lejos de cerrarse.

A pesar de que la directiva y el cuerpo técnico le comunicaron que no entra en planes para la próxima temporada, el futbolista mexicano no tiene intención de dejar el club en este mercado invernal.

El jugador quiere quedarse

De acuerdo con reportes, Lozano busca mantenerse en San Diego FC al menos seis meses más, decisión que va en sentido contrario a la postura del equipo.

El mexicano estaría decidido a pelear por un lugar y cumplir su contrato en el corto plazo.

La noticia tomó fuerza luego de que se confirmara que el jugador no contempla una salida inmediata, pese a que el club ya le hizo saber que su ciclo estaba cerca de terminar.

🚨🇲🇽 Hirving Lozano doesn’t plan or want to leave San Diego in this window as he’s intentioned to stay at the club. pic.twitter.com/0I1LLkp7ov — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2026

Interés desde la Liga MX

Cabe señalar que la posible salida de Lozano generó revuelo en el futbol mexicano, sobre todo por tratarse de un jugador que aún aspira a mantenerse en el radar rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Equipos como Chivas, América y Rayados descartaron cualquier intento por ficharlo, mientras que Pumas no cerró del todo la puerta y Cruz Azul únicamente sondeó la situación sin presentar una oferta formal.

La postura del club

Por su parte, el técnico Mickey Varas explicó que la decisión de prescindir de Lozano fue resultado de un análisis integral de la temporada y no de un solo episodio, incluyendo los temas disciplinarios del pasado torneo.

“Fue una evaluación de todo el año. No se trata de culpar a nadie, simplemente no fue un buen encaje y lo mejor es que cada parte siga su camino”, afirmó el entrenador.

Por ahora, el futuro de Hirving Lozano permanece en el aire.

