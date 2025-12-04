Podcast
Tamaulipas

Liberan 8 monos araña en el Zoológico de Tamatán; descartan fuga

Los ejemplares estuvieron encerrados por más de 20 años en jaulas pequeñas, luego de haber sido rescatados de personas que los tenían en condiciones inadecuadas

  • 04
  • Diciembre
    2025

El director del Zoológico de Tamatán, Gabriel Navarro de la Piedra, aclaró que la versión que circuló en redes sociales sobre una supuesta fuga de un mono fue incorrecta. Lo que ocurrió en realidad fue la liberación controlada de ocho monos araña que habían permanecido durante años en cautiverio.

De acuerdo con el directivo, la liberación de los primates forma parte de un programa de conservación y reintegración a su entorno natural.

“Se trata de una liberación de ocho monitos araña en el recinto del zoológico, no se trató de una fuga de ninguno de ellos”, afirmó, al tiempo que subrayó que todo el proceso se ha realizado de manera planeada y bajo protocolos de seguridad.

¿Por qué no fue una fuga en el Zoológico de Tamatán?

Navarro de la Piedra detalló que, durante la etapa de acoplamiento, el personal especializado se coloca alrededor del área donde se encuentran los monos araña, contando con los equipos necesarios en caso de que alguno intente salir.

“Tenemos instalaciones adecuadas con un cerco eléctrico intermitente, y la posibilidad de que se pueda escapar es mínima”, agregó.

WhatsApp Image 2025-12-04 at 2.06.03 PM.jpeg

Recordó que algunos de estos ejemplares estuvieron encerrados por más de 20 años en jaulas pequeñas, luego de haber sido rescatados de personas que los mantenían en condiciones inadecuadas. Para lograr su readaptación, se llevó a cabo un trabajo progresivo que duró cerca de un año, en el que fueron integrados de forma gradual.

“No es solo llegar y soltarlos, hay que hacer un trabajo de un año y es lo que llevamos con ellos, juntándolos uno por uno, para que se hagan amigos”, explicó.

¿Cómo avanza el proceso de adaptación de los monos araña?

Actualmente, los ocho ejemplares ya se desplazan entre los árboles dentro de su espacio, mostrando comportamientos más naturales. El subdirector del zoológico, Paco García, señaló que trabajan bajo distintos códigos de manejo y que los resultados han sido positivos.

“Contamos con protocolos de seguridad y ya se están acoplando”, concluyó.


