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Tamaulipas

Colapsan racks sobre trabajador en refaccionaria de Matamoros

Video exhibe caída de racks sobre empleado en Matamoros; aunque no hubo lesiones graves, la grabación cuestiona la versión inicial de la empresa

  • 15
  • Abril
    2026

Un accidente registrado en una refaccionaria ubicada sobre la avenida Lauro Villar, en Matamoros, ha generado preocupación luego de que el video del momento comenzara a difundirse en redes sociales.

En las imágenes se aprecia cómo varios racks se desploman repentinamente sobre un trabajador mientras realizaba sus actividades, lo que provocó momentos de alarma entre quienes se encontraban en el sitio.

Aunque el hecho ocurrió semanas atrás, fue hasta fechas recientes que salió a la luz. De acuerdo con testimonios de empleados, inicialmente la empresa habría intentado atribuir la responsabilidad al afectado; sin embargo, la grabación ha puesto en duda esa versión.

Pese a lo aparatoso del incidente, se reportó que el trabajador no presentó lesiones de gravedad.


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