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Finanzas

Wall Street abre mixto en jornada marcada por guerra contra Irán

El presidente Donald Trump comunicó a sus asesores que no está satisfecho con la propuesta de Irán para reabrir el estrecho y poner fin a la guerra.

  • 28
  • Abril
    2026

Wall Street abrió mixto este martes tras el estancamiento de las negociaciones para un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, así como los informes brindados por OpenAI. 

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

  • Dow Jones: sube 0.27% hasta 49,276 unidades
  • S&P 500: baja 0.47% hasta 7,140 unidades
  • Nasdaq: baja 0.98% hasta 24,642 unidades

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, comunicó a sus asesores que no está satisfecho con la propuesta de Irán para reabrir el estrecho y poner fin a la guerra.

En el plano corporativo, los inversores siguen atentos a un informe del Wall Street Journal sobre OpenAI.

Aunque la firma no cotiza en bolsa, el diario aseguró que su directora financiera, Sarah Friar, advirtió al consejo de administración que la empresa podría tener dificultades para afrontar futuros contratos de computación si sus ingresos no crecen con suficiente rapidez.

Según el Wall Street Journal, el consejo ha revisado en detalle los acuerdos sobre centros de datos en los últimos meses y ha cuestionado los esfuerzos del consejero delegado, Sam Altman, por obtener aún más capacidad de procesamiento.

 

 

 

 

 

 

 


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