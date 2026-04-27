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Tamaulipas

Desaparece adolescente en Reynosa tras salir a una tienda

La menor fue identificada como Kerly, de 15 años de edad, quien fue vista por última vez en la San Francisco, por lo cual se emitió una Alerta Amber

  • 27
  • Abril
    2026

El colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas dio a conocer la desaparición de una menor de edad en Reynosa, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

De acuerdo con el reporte difundido, la adolescente salió a una tienda la noche anterior en la colonia San Francisco y desde entonces no se ha tenido información sobre su ubicación, lo que ha generado preocupación entre sus familiares.

La menor fue identificada como Kerly, de 15 años de edad. Es de estatura baja, complexión delgada y piel aperlada. Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla, blusa blanca y tenis blancos.

Familiares y el colectivo hicieron un llamado a la población para que, en caso de contar con información que ayude a localizarla, se comuniquen a los números de emergencia o con las autoridades correspondientes, con el fin de agilizar su búsqueda.


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