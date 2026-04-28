Acusado admite plan para atacar show de Taylor Swift

El principal acusado de planear un ataque terrorista contra uno de los conciertos de Taylor Swift en Viena en agosto de 2024 se declaró culpable este martes al inicio de su juicio en Austria, en un caso que conmocionó a Europa y obligó a cancelar las tres presentaciones de la cantante en la capital austríaca.

El hombre, identificado únicamente como Beran A., ciudadano austríaco de 21 años, admitió su responsabilidad en los cargos relacionados con el plan para atacar el evento, según informó su abogada defensora, Anna Mair.

De acuerdo con las leyes de privacidad de Austria, su apellido completo no ha sido revelado públicamente.

Beran A. enfrenta acusaciones por delitos de terrorismo y pertenencia a una organización terrorista, cargos que podrían derivar en una condena de hasta 20 años de prisión. Permanece detenido desde agosto de 2024.

El acusado expresa arrepentimiento

Durante la audiencia, su defensa aseguró que el joven lamenta profundamente sus acciones.

“Por supuesto, lo lamenta profundamente todo”, declaró Anna Mair ante el tribunal. “También debido al largo periodo de detención, dice que fue el mayor error de su vida”.

Medios austríacos señalaron además que el acusado también se declaró culpable de formar parte del grupo extremista Estado Islámico, al que había jurado lealtad.

El plan contra Taylor Swift desató alarma internacional

Según la investigación, Beran A. presuntamente planeaba atacar con cuchillos o explosivos caseros a decenas de miles de asistentes congregados en las inmediaciones del estadio Ernst Happel, donde hasta 30 mil personas se reunirían cada noche fuera del recinto, además de otras 65 mil en el interior durante cada concierto de la gira Eras Tour.

Las autoridades austríacas sostuvieron en 2024 que el sospechoso quería “matar a la mayor cantidad de personas posible”.

Estados Unidos proporcionó información de inteligencia clave que contribuyó a la decisión de cancelar los tres conciertos de Swift en Viena, previstos para comenzar el 8 de agosto de 2024.

Durante un registro en el apartamento del acusado el 7 de agosto, las fuerzas de seguridad hallaron materiales para fabricar bombas, además de indicios de contactos con otros miembros del Estado Islámico. Los fiscales aseguran que discutió la compra de armas y la fabricación de explosivos, e incluso intentó adquirir armamento ilegalmente días antes del evento.

La cancelación de los conciertos devastó a miles de seguidores de Taylor Swift, conocidos como Swifties, quienes habían viajado desde múltiples países hacia Austria para asistir a una de las fechas de la histórica gira.

Sin embargo, lejos de retirarse, los fans improvisaron en Viena una red masiva de intercambio de pulseras de la amistad y encuentros colectivos con cánticos, convirtiendo la ciudad en una muestra espontánea de comunidad y resiliencia.

Dos semanas después, Taylor Swift expresó públicamente su dolor por lo ocurrido.

“Que se cancelaran nuestros conciertos en Viena fue devastador”, escribió la artista en Instagram.

“El motivo de las cancelaciones me llenó de un nuevo sentimiento de miedo y de una enorme culpa, porque muchísima gente había planeado venir a esos conciertos”.

El proceso judicial se desarrolla en Wiener Neustadt, localidad situada aproximadamente a una hora al sur de Viena, y está previsto que continúe el próximo 12 de mayo.

El caso mantiene alta atención pública no solo por el objetivo del presunto atentado, uno de los espectáculos más multitudinarios del mundo, sino también por el alcance internacional de una investigación que conecta Austria, Medio Oriente, inteligencia estadounidense y la amenaza persistente del extremismo global.

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