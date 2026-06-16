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Tamaulipas

Lluvias dejan solo encharcamientos menores en Reynosa

Las lluvias recientes en Reynosa dejaron precipitaciones acumuladas de una pulgada y media, con encharcamientos solo en banquetas y sin afectaciones mayores

  • 16
  • Junio
    2026

Las lluvias registradas durante las primeras horas del día dejaron únicamente encharcamientos en banqueta en distintos sectores de Reynosa, sin que se reportaran afectaciones mayores, informó el coordinador de Protección Civil y Bomberos, Javier Lam Cantú. 

De acuerdo con el funcionario, las precipitaciones acumuladas alcanzaron una pulgada y media, lo que provocó algunos puntos con acumulación de agua que fueron atendidos de manera oportuna por las cuadrillas de emergencia. 

“Tuvimos en las primeras horas del día de ayer media pulgada, lo cual nos da un acumulado de una pulgada y media; sin embargo, nos encontramos con encharcamientos a nivel de banqueta, sin afectación mayor”, explicó. 

Entre las acciones realizadas destacó la instalación de una bomba en la calichera de la colonia La Esperanza para disminuir el nivel del agua, luego de que las condiciones del lugar provocaran filtraciones hacia una de las calles colindantes. 

“Hoy instalamos una bomba en la Calichera de la colonia Esperanza para poder bajar el nivel porque sus condiciones no son regulares; por ahí se estaba filtrando un poco el agua para un costado, generando un encharcamiento en una de las calles colindantes”, detalló. 

Lam Cantú señaló que la situación se mantiene bajo vigilancia y reiteró el llamado a la ciudadanía para utilizar de manera responsable los números de emergencia durante este tipo de contingencias, evitando reportes innecesarios que puedan distraer recursos destinados a atender situaciones de mayor riesgo.


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