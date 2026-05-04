'Lázaro Fest' se consolida como tradición en Reynosa

Lo que inició como un gesto solidario entre amigos para llevar alegría a niños de la colonia Lázaro Cárdenas, hoy se ha transformado en una tradición en Reynosa con la celebración del Lázaro Fest, un evento que cada año cobra mayor fuerza en el marco del Día del Niño.

En su cuarta edición, el festival contó con la participación del Ejército Mexicano, cuyos elementos se sumaron a la convivencia con los menores, reconociendo el impacto positivo que esta iniciativa ha generado en la comunidad.

El arquitecto Luis Casas, fundador del evento, explicó que el proyecto nació con la intención de brindar a los niños un espacio de sano esparcimiento, especialmente en un entorno que, señaló, continúa siendo complicado en diversas zonas de la ciudad.

“Nosotros creemos que, para construir un mejor mañana, para todos los inocentes, es necesario tener cimientos fuertes y los cimientos fuertes se trabajan desde la base social, y es por eso que hoy en día estamos aquí, uniéndonos como ciudadanos, como vecinos, con iniciativas ciudadanas para consolidar eso, un mejor mañana”, expresó.

Durante la jornada, los asistentes disfrutaron de momentos llenos de alegría, con la entrega de comida, dulces y regalos, en un ambiente de convivencia que reunió a familias completas.

Asimismo, el fundador destacó que este tipo de actividades también forma parte de un esfuerzo más amplio de participación social, que incluye acciones como jornadas de limpieza en la colonia.

“Estamos ahorita con jornadas de limpieza; esto nace meramente de una iniciativa ciudadana”, añadió.

Diversas marcas locales e instituciones participantes manifestaron su interés en continuar respaldando esta actividad, con el objetivo de que el Lázaro Fest se mantenga como una celebración anual que siga llevando felicidad a la niñez reynosense.

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