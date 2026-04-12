Llega a Monterrey el cuerpo del músico regio Paco Silva

Este domingo, la escena de la música colombiana en Nuevo León está de luto después de que se diera a conocer el repentino fallecimiento del fundador de la Tropa Colombiana, Paco Silva.

Durante la tarde, los restos mortales del músico llegaron a Nuevo León tras su fallecimiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para realizarle un funeral en Monterrey.

Su cuerpo llegó a la ciudad cerca de las 17:30 horas, acompañado de sus seres más cercanos.

Mientras eso sucedía, los admiradores del músico comenzaron a congregarse fuera de la capilla de la Funeraria Galess, pues su acceso sería exclusivo para la familia y personas allegadas a Paco Silva.

¿De qué murió Paco Silva?

Francisco Javier Silva murió la madrugada de este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y, de acuerdo a medios especializados, el músico murió de un infarto fulminante.

Este hecho ocurrió horas antes de su participación en un evento benéfico en dicha ciudad, lo que tomó por sorpresa tanto a sus familiares como a sus colaboradores.

Según su representante, Paco Silva comenzó a presentar un malestar repentino mientras hacía actividades previo a su participación.

Tras esto, fue llevado a un hospital, donde fue ingresado en un estado delicado.

Pocos minutos después de ser ingresado, el personal médico detectó complicaciones que incluyeron problemas respiratorios sin lograr estabilizarlo.

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