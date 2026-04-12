Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
escena_paco_silva_6ed8a5f3cc
Escena

Llega a Monterrey el cuerpo del músico regio Paco Silva

Sus seguidores se congregaron para rendir homenaje al fundador de la Tropa Colombiana, cuyos restos llegaron desde Nuevo Laredo para su funeral

  • 12
  • Abril
    2026

Este domingo, la escena de la música colombiana en Nuevo León está de luto después de que se diera a conocer el repentino fallecimiento del fundador de la Tropa Colombiana, Paco Silva.

Durante la tarde, los restos mortales del músico llegaron a Nuevo León tras su fallecimiento en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para realizarle un funeral en Monterrey.

Su cuerpo llegó a la ciudad cerca de las 17:30 horas, acompañado de sus seres más cercanos.

Mientras eso sucedía, los admiradores del músico comenzaron a congregarse fuera de la capilla de la Funeraria Galess, pues su acceso sería exclusivo para la familia y personas allegadas a Paco Silva.

¿De qué murió Paco Silva?

Francisco Javier Silva murió la madrugada de este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y, de acuerdo a medios especializados, el músico murió de un infarto fulminante.

Este hecho ocurrió horas antes de su participación en un evento benéfico en dicha ciudad, lo que tomó por sorpresa tanto a sus familiares como a sus colaboradores.

Según su representante, Paco Silva comenzó a presentar un malestar repentino mientras hacía actividades previo a su participación.

Tras esto, fue llevado a un hospital, donde fue ingresado en un estado delicado.

Pocos minutos después de ser ingresado, el personal médico detectó complicaciones que incluyeron problemas respiratorios sin lograr estabilizarlo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_melendi_aabf49bede
El español Melendi anuncia nuevo álbum tras cuatro años
britney_spears_08133cc9d0
Britney Spears ingresa a rehabilitación en medio de proceso legal
escena_karol_g_coachella_9a29894ebe
Karol G hace historia y conquista Coachella 2026 como headliner
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_12_at_10_34_55_PM_288efd24df
Trae NL de Asia inversión récord; suma $3,000 millones de dólares
nl_consesiones_de_agua_350ff25eac
Políticos de NL tienen agua ‘gratis’ con títulos agrícolas
Whats_App_Image_2026_04_13_at_12_06_41_AM_d3351304cc
Saltillo y Ramos Arizpe el epicentro de accidentes ferroviarios
publicidad

Más Vistas

INFO_7_VERTICAL_4_7562aba266
Muere Paco Silva, ícono de la cumbia regiomontana
Whats_App_Image_2026_04_11_at_09_50_29_a439810931
Samuel García cierra gira en Asia reforzando preparación
magnicharters_suspende_vuelos_programados_por_semanas_794536f812
Aerolíneas alistan plan por Magnicharters; desaparecen empleados
publicidad
×