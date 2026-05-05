Arsenal vence al Atlético y 'Saka' boleto a la Final de Champions

Estos últimos días el fútbol le sonrió a los aficionados del Arsenal, pues ahora dependen de sí mismos para romper su sequía de títulos en la Premier League y ahora derrotaron al Atlético de Madrid en la Semifinal de vuelta de la Champions.

El único gol del encuentro fue obra de Bukayo Saka, quien aprovechó un rebote que escupió Jan Oblak en el área chica y el inglés definió con toda la calma, casi sin arquero.

Drama sin mucho 'punch'

Este tanto fue un reflejo de lo que fue una serie dramática, pese a que no tuvo una lluvia de goles como la del Bayern ante el PSG; sin embargo, el encuentro sí fue bastante cerrado debido a que ambos estuvieron muy atentos en defensa y cometieron algunos errores al frente.

De hecho, quienes más errores cometieron en el ataque fueron los "Colchoneros", pues dejaron ir varias oportunidades claras para empatar la serie; una de esas fue perdida por Antoine Griezmann, quien definió con la derecha, la menos hábil, y le quedó a David Raya.

La más costosa fue una de Alexander Sørloth, quien tuvo una buena oportunidad en los minutos finales y no supo medir la velocidad del balón, por lo que abanicó y perdió una clara chance para empatar.

Con nervios de acero

Aunque el Atlético fue el que más buscó porque estuvo mucho tiempo abajo en el marcador, la defensa de Arsenal jugó por nota casi todo el tiempo; sí, cometió errores, pero también supo cerrar el partido.

Una muestra fue justo en el tiempo agregado, cuando los jugadores supieron desgastar los minutos finales y desesperar al rival, algo clave en las series de eliminación directa y que podría jugar mucho a su favor en la carrera por la "orejona".

Ya hicieron historia

Se consiga o no el título, los jugadores ya hicieron historia, pues esta victoria representó el regreso de los "Gunners" a la Final de la Champions por primera vez en 20 años; siendo la última vez en el ya lejano 2006, cuando los entonces dirigidos por Arsène Wenger perdieron 2-1 con el Barcelona de Frank Rijkaard.

Ahora esperan al Bayern Múnich o el París Saint-Germain, que para muchos podrían llegar como favoritos gracias a su poder ofensivo; sin embargo, no hay que dar por muertos a los ingleses, pues generalmente son las sólidas defensas las que ganan los campeonatos.

El segundo finalista se definirá mañana a las 13:00 horas de México y la Final se jugará el 30 de mayo en la Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

Comentarios