Trump hablará con Xi sobre Taiwán durante próximo viaje a China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, discutirá con su homólogo chino, Xi Jinping, la situación de Taiwán durante su próxima visita oficial a Pekín a partir del 13 de mayo, en una reunión que podría marcar un punto crucial en la relación entre las dos mayores potencias del planeta.

La confirmación llegó este martes por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, quien dejó claro que el tema taiwanés será inevitable dentro de una agenda cargada de tensiones geopolíticas, comercio y seguridad regional.

Taiwán, la “línea roja” de Pekín

“Estoy seguro de que Taiwán será un tema de conversación. Siempre lo es”, afirmó Rubio desde la Casa Blanca, subrayando que tanto Washington como Pekín conocen perfectamente sus posiciones.

China considera a Taiwán una parte irrenunciable de su territorio y ha advertido repetidamente que no descarta el uso de la fuerza para concretar una reunificación, mientras Estados Unidos mantiene su respaldo a la capacidad de autodefensa de Taipéi y continúa siendo uno de sus principales proveedores de armamento.

Para Xi, el tema representa la principal línea roja diplomática con Washington, especialmente tras reiteradas advertencias sobre el envío de armas estadounidenses a la isla.

Rubio enfatizó que ninguna de las dos potencias desea un escenario desestabilizador en el Indo-Pacífico, dejando entrever que Trump intentará equilibrar el respaldo estratégico a Taiwán con la necesidad de evitar una escalada militar con China.

La posición estadounidense ha sido reforzada en meses recientes por funcionarios como Raymond Greene, representante de facto de Washington en Taiwán, quien calificó como “inquebrantable” el compromiso de Estados Unidos con la seguridad taiwanesa.

Más allá de Taiwán: Irán y energía global

La reunión también incluirá conversaciones sobre Irán, especialmente tras el conflicto regional que impactó el estrecho de Ormuz, una ruta crítica para el suministro energético global y particularmente relevante para China.

Trump aseguró que Xi ha sido “muy amable” respecto a la crisis con Teherán, lo que sugiere que ambas potencias podrían buscar puntos de coincidencia para evitar mayores perturbaciones económicas.

El viaje, pospuesto previamente por conflictos en Medio Oriente, llega en un momento donde la competencia entre Washington y Pekín define buena parte del equilibrio internacional.

Aunque Trump destacó su buena relación personal con Xi y subrayó la importancia de los negocios bilaterales, el encuentro estará inevitablemente condicionado por desacuerdos estructurales sobre seguridad, comercio, tecnología y soberanía.

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