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Tamaulipas

Primaria Matías S. Canales suma más de 17 robos en 14 años

El director del plantel calificó como alarmante la frecuencia con la que las escuelas del norte, centro y sur de la entidad son blanco de la delincuencia

  • 05
  • Mayo
    2026

La inseguridad continúa golpeando duramente al sector educativo en Tamaulipas.

El director de la escuela primaria "Matías S. Canales" Gilberto Ruíz, alzó la voz ante la reciente ola de robos que afecta a los planteles de nivel básico en todo el estado, lamentando que su institución haya sido víctima de la delincuencia en más de 17 ocasiones durante los últimos 14 años.

Un recuento de daños que afecta la educación

En este último incidente, los amantes de lo ajeno no solo despojaron al plantel de equipo esencial, sino que dejaron una estela de vandalismo.

Entre lo sustraído se encuentran abanicos de techo, material didáctico y reguladores de voltaje para computadoras.

Además, los delincuentes causaron daños de materiales significativos, incluyendo vidrios rotos y cableado eléctrico destrozado.

El director del plantel calificó como alarmante la frecuencia con la que las escuelas del norte, centro y sur de la entidad son blanco de la delincuencia, sin que hasta el momento exista una estrategia efectiva que logre poner un freno a esta problemática.

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Frustración ante la impunidad

A pesar de que ya se ha interpuesto la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, el directivo expresó su profunda frustración por la falta de resultados. Recordó un caso donde, ante la desesperación, el personal de intendencia y él mismo montaron guardia durante toda la noche para proteger el patrimonio escolar.

Aunque lograron retener a los responsables alrededor de las 4:00 de la mañana y entregarlos a las autoridades, estos fueron liberados poco después bajo el argumento de "falta de evidencias".

"Exigimos un alto a estos robos que afectan directamente la educación de nuestras niñas y niños", sentenció el director, haciendo un llamado urgente a las autoridades educativas, de seguridad y justicia, para que garanticen la paz y tranquilidad en las escuelas y se aplique la ley con rigor, evitando que la impunidad continúe desmantelando los espacios donde se forman las futuras generaciones de Tamaulipas.


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