Matamoros inicia con sus 'Fiestas Mexicanas 2026'

En el marco de las Fiestas Mexicanas 2026, Matamoros celebró la Gran Cabalgata, un recorrido marcado por la tradición ecuestre, la música y el ambiente familiar que distinguió la jornada cultural en la ciudad.

La cabalgata partió del Parque Olímpico y avanzó por diversas vialidades hasta llegar al Lienzo Charro Villa de Matamoros, donde familias y participantes se reunieron para celebrar las raíces charro-mexicanas en un ambiente de convivencia comunitaria.

Con la participación de jinetes, agrupaciones tradicionales y público en general, la actividad reforzó el valor de las costumbres que forman parte de la identidad cultural de la región fronteriza.

Durante la jornada dominical también se llevaron a cabo actividades que destacaron distintas expresiones del patrimonio local. Al mediodía se realizó la Feria de Escaramuzas en el Lienzo La Costeña, donde la destreza ecuestre y la elegancia del traje charro se hicieron presentes en el ruedo.

Por la tarde se inauguró la Exposición de Cueras KIMAD en la Sala Tomás Urtusástegui, mostrando una de las prendas más representativas de la historia regional.Más tarde, el tradicional Entierro del Mal Humor recorrió de CEMAVI hacia la Plaza Principal, marcando simbólicamente el inicio de los días festivos.

La jornada concluyó en ese mismo espacio con la inauguración oficial de las Fiestas Mexicanas 2026, que incluyó la coronación de la Corte Real, la presentación del Ballet Folklórico Esencia Tamaulipeca y la música de Banda La Auténtica, en una celebración que reunió tradición, identidad y orgullo matamorense.

Comentarios