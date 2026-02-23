Podcast
Tamaulipas

Incendio en maquiladora no pudo ser atendido por las autoridades

No es la primera ocasión en que se registra una situación similar en la que se impide el acceso a autoridades estatales y municipales

Pasado el mediodía del lunes, cuando aparentemente la situación comenzaba a normalizarse en Reynosa, corporaciones policiacas y unidades de emergencia recibieron el reporte de un incendio al interior de una maquiladora, lo que generó una movilización inmediata de bomberos y rescatistas hacia una planta ubicada sobre la avenida principal del Parque Industrial del Norte.

¿Por qué no ingresaron los cuerpos de emergencia?

Al arribar al sitio, el personal de emergencia no pudo ingresar al inmueble, luego de que directivos de la empresa informaron que el siniestro ya había sido controlado por trabajadores que integran brigadas internas. Por ello, señalaron que no se requería la intervención directa de las corporaciones municipales.

A pesar de la notificación, las unidades oficiales permanecieron en el exterior de la planta durante varios minutos como parte del protocolo de atención ante este tipo de reportes.

Restricción de acceso genera cuestionamientos

No es la primera ocasión en que se registra una situación similar en la que se impide el acceso a autoridades estatales y municipales, lo que ha generado dudas sobre lo que ocurre al interior de estos complejos industriales cuando no se permite la verificación oficial de los hechos.

La movilización se dio en un contexto en el que la ciudad comenzaba a retomar actividades, tras horas de tensión registradas previamente en distintos puntos, lo que incrementó la atención sobre cualquier reporte de emergencia.


