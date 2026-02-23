Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
floyd_mayweather_many_pacquiao_bc1b84dcc1
Deportes

Mayweather vs Pacquiao tendrán revancha 10 años después

La primera pelea fue promocionada como un momento histórico del boxeo moderno, aunque recibió críticas por la falta de acción en el ring

  • 23
  • Febrero
    2026

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao preparan una revancha más de una década después de su primer enfrentamiento, considerado en su momento “La Pelea del Siglo”. El anuncio se dio a conocer mediante el X de Netflix, plataforma que transmitirá la pelea que se celebrará el 19 de septiembre en Las Vegas, con La Esfera como sede principal.

Ambos pugilistas se enfrentaron el 2 de mayo de 2015 en el MGM Grand Garden Arena, en un evento que rompió récords de pago por evento con más de 4.6 millones de compras y una taquilla superior a 72 millones de dólares. Mayweather se impuso por decisión unánime en una pelea que generó altas expectativas a nivel mundial.

¿Por qué regresa la pelea más de 10 años después?

floyd mayweather many pacquiao septiembre revancha.jpg

La revancha llega cuando Mayweather se acerca a los 49 años y Pacquiao a los 47. En 2015, ambos eran considerados referentes libra por libra en el boxeo mundial y figuras centrales tras los retiros de Mike Tyson y Oscar De La Hoya.

En términos económicos, el primer combate dejó cifras históricas. Se estima que Mayweather obtuvo entre 220 y 250 millones de dólares, mientras que Pacquiao recibió entre 120 y 150 millones. El monto proyectado para la revancha no ha sido confirmado.

Situación financiera y regresos al ring

En el caso de Pacquiao, sus problemas financieros han sido señalados durante años, incluyendo deudas fiscales y donaciones a comunidades en Filipinas. El campeón en ocho divisiones parecía retirarse en 2021 tras perder ante Yordenis Ugas, pero volvió en julio para enfrentar a Mario Barrios, entonces campeón wélter del WBC, en un empate mayoritario.

Recientemente anunció una exhibición de 10 asaltos contra Ruslan Provodnikov programada para el 18 de abril.

Por su parte, Mayweather se retiró oficialmente en agosto de 2017 tras vencer por nocaut técnico a Conor McGregor. Desde entonces ha participado en exhibiciones y ahora también anunció un combate de exhibición frente a Mike Tyson, antes de plantear su regreso a la competencia formal.

mayweather pacquiao revancha cuando donde.jpg

Demandas y controversias alrededor de Mayweather

Mayweather, quien generó más de 1,000 millones de dólares en ingresos por peleas y encabezó la lista de atletas mejor pagados de Forbes entre 2012 y 2014, enfrenta actualmente procesos legales.

Presentó una demanda por 340 millones de dólares contra Showtime Networks Inc. y el exejecutivo Stephen Espinoza, relacionada con presuntos fondos y daños malversados. Además, enfrenta otras demandas que superan los 5 millones de dólares por presuntos adeudos vinculados a joyas y arrendamientos.

Fuentes indicaron que representantes del exboxeador han buscado organizar eventos y firmas de autógrafos. También se menciona que uno de los factores en la ecuación deportiva es preservar su récord invicto de 50-0, considerando a Pacquiao como un rival que representaría bajo riesgo competitivo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2026_02_21_T094240_104_16d6e7c3c4
Mayweather anuncia regreso al boxeo profesional
G_Kv_Zj_WYAA_83v_5c0233273e
Elena Rybakina se corona en Australia y derrota a Sabalenka
AP_25348599608036_0389c0f6e1
City y Aston Villa aprietan la pelea por la cima en la Premier
publicidad

Últimas Noticias

IMG_2570_a564b0b22f
No pueden mover Presupuesto, solo la deuda: Samuel al Congreso
americo_villarreal_dia_bandera_ac58a9040e
Américo Villarreal preside ceremonia del Día de la Bandera
20260224_115338_1596c83fc4
Camioneta sin frenos choca contra casa en Altamira
publicidad

Más Vistas

codigo_rojo_bloqueos_enfrentamientos_jalisco_6ce33aacb1
Activan código rojo en Jalisco tras abatimiento de 'El Mencho'
Whats_App_Image_2026_02_22_at_8_14_42_PM_bb94fee4a9
Solicita EUA a su personal consular no salir de Monterrey
bloqueo_reynosa_e04b5632de
Liberan bloqueos carreteros realizados ante muerte de 'El Mencho'
publicidad
×