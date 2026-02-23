Mayweather vs Pacquiao tendrán revancha 10 años después

Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao preparan una revancha más de una década después de su primer enfrentamiento, considerado en su momento “La Pelea del Siglo”. El anuncio se dio a conocer mediante el X de Netflix, plataforma que transmitirá la pelea que se celebrará el 19 de septiembre en Las Vegas, con La Esfera como sede principal.

Ambos pugilistas se enfrentaron el 2 de mayo de 2015 en el MGM Grand Garden Arena, en un evento que rompió récords de pago por evento con más de 4.6 millones de compras y una taquilla superior a 72 millones de dólares. Mayweather se impuso por decisión unánime en una pelea que generó altas expectativas a nivel mundial.

FLOYD MAYWEATHER vs. MANNY PACQUIAO



Two of the greatest icons in boxing history will meet again in the first-ever professional boxing match at Sphere in Las Vegas.



Saturday September 19

Saturday September 19

LIVE globally only on Netflix#MayPac2

¿Por qué regresa la pelea más de 10 años después?

La revancha llega cuando Mayweather se acerca a los 49 años y Pacquiao a los 47. En 2015, ambos eran considerados referentes libra por libra en el boxeo mundial y figuras centrales tras los retiros de Mike Tyson y Oscar De La Hoya.

En términos económicos, el primer combate dejó cifras históricas. Se estima que Mayweather obtuvo entre 220 y 250 millones de dólares, mientras que Pacquiao recibió entre 120 y 150 millones. El monto proyectado para la revancha no ha sido confirmado.

🚨 TIME TO RUN IT BACK 🚨



‼️ A Floyd Mayweather Jr and Manny Pacquiao rematch is being planned for September, with The Sphere in Las Vegas being looked at as a possible venue, sources tell @MikeCoppinger.



Both are slated to compete in exhibitions this Spring prior to meeting in… pic.twitter.com/xYf0LDAHlU — InsideRingShow (@InsideRingShow) February 23, 2026

Situación financiera y regresos al ring

En el caso de Pacquiao, sus problemas financieros han sido señalados durante años, incluyendo deudas fiscales y donaciones a comunidades en Filipinas. El campeón en ocho divisiones parecía retirarse en 2021 tras perder ante Yordenis Ugas, pero volvió en julio para enfrentar a Mario Barrios, entonces campeón wélter del WBC, en un empate mayoritario.

Recientemente anunció una exhibición de 10 asaltos contra Ruslan Provodnikov programada para el 18 de abril.

Por su parte, Mayweather se retiró oficialmente en agosto de 2017 tras vencer por nocaut técnico a Conor McGregor. Desde entonces ha participado en exhibiciones y ahora también anunció un combate de exhibición frente a Mike Tyson, antes de plantear su regreso a la competencia formal.

Demandas y controversias alrededor de Mayweather

Mayweather, quien generó más de 1,000 millones de dólares en ingresos por peleas y encabezó la lista de atletas mejor pagados de Forbes entre 2012 y 2014, enfrenta actualmente procesos legales.

Presentó una demanda por 340 millones de dólares contra Showtime Networks Inc. y el exejecutivo Stephen Espinoza, relacionada con presuntos fondos y daños malversados. Además, enfrenta otras demandas que superan los 5 millones de dólares por presuntos adeudos vinculados a joyas y arrendamientos.

Fuentes indicaron que representantes del exboxeador han buscado organizar eventos y firmas de autógrafos. También se menciona que uno de los factores en la ecuación deportiva es preservar su récord invicto de 50-0, considerando a Pacquiao como un rival que representaría bajo riesgo competitivo.

