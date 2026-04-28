Dura tarea: 75% de empresas batallan para encontrar talento

La empleabilidad en México está en constante evolución y cada vez es mayor el número de empresas que enfrentan dificultades para cubrir sus perfiles.

Bajo este enfoque, el mercado laboral enfrenta una contradicción: un 75% de las empresas reporta dificultades para encontrar talento y los jóvenes pueden tardar entre seis y 12 meses en conseguir su primer empleo, de acuerdo con datos presentados por la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos (AMEDIRH) y Tecmilenio.

En ese sentido, la brecha ya no radica en el acceso a la educación, sino en la capacidad de traducirla en valor práctico.

Solo entre 24% y 27% de quienes inician estudios superiores concluyen una licenciatura, en un entorno donde cerca del 40% de las habilidades actuales cambiarán hacia 2030, lo que acelera la necesidad de perfiles adaptables y con experiencia comprobable.

Desde la perspectiva empresarial, la exigencia es clara: las organizaciones buscan perfiles que puedan aplicar conocimientos en entornos reales.

La educación formal es la puerta de entrada, pero no es suficiente. “Lo que realmente valoramos es lo que una persona puede hacer”, señaló Arabella Cantú Castillo, directora global de Talento y Cultura de FEMSA, al subrayar la relevancia de habilidades como adaptabilidad, pensamiento crítico y colaboración.

Sin embargo, el rezago en capacitación sigue siendo un obstáculo.

“México está dentro de los países más bajos en términos de inversión de capacitación por parte de las empresas”, afirmó Mauricio Reynoso, director de AMEDIRH, quien explicó que este factor impacta directamente en productividad, rotación y compromiso laboral.

Incluso, comparó que economías más desarrolladas invierten “tres o cuatro veces más” en este rubro.

En esa línea, agregó que “una persona mejor capacitada hace mejor su trabajo, tiene menos rotación, vibra más con su trabajo”, aludiendo a la importancia de impulsar habilidades alineadas a las funciones reales.

Asimismo, Reynoso advirtió que la desconexión entre educación y empleo persiste si no hay una vinculación efectiva.

“Si no fortalecemos la comunicación y la vinculación entre universidades y empresas, difícilmente podremos cerrar la brecha”, dijo.

También señaló que muchas vacantes sí existen, pero no siempre coinciden con la preparación de los egresados: “Las oportunidades de trabajo existen; el tema es la vocación que quieres hacer contra lo que el mercado laboral hoy está pidiendo”.

Ante el avance de la inteligencia artificial, el directivo subrayó que el valor del talento estará en las capacidades humanas.

“La inteligencia artificial no puede tomar las decisiones por nosotros; el toque humano siempre va a existir”, afirmó.

Además, enfatizó la necesidad de desarrollar nuevas habilidades: “Hoy se requieren nuevos skills para adaptarse a la inteligencia artificial”.

Con ello, el concepto de talento “future-ready” no solo redefine la empleabilidad juvenil, sino que se posiciona como un eje clave para la competitividad del país.

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