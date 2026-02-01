Seminario impulsa créditos de carbono en el campo del noreste

Hacienda Yturria Ranch fue sede del Seminario Binacional de Propietarios de Tierra, un encuentro que reunió a más de cien ganaderos, agricultores y dueños de predios provenientes de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Texas, con el objetivo de impulsar el desarrollo de créditos de carbono de alta integridad a partir del manejo responsable de tierras agrícolas y ganaderas.

El seminario tuvo como propósito posicionar al campo como parte de la solución frente a la crisis climática, demostrando que es posible generar beneficios ambientales reales sin afectar la productividad, al tiempo que se abren nuevas oportunidades de ingresos sostenibles para los productores.

Durante el evento, la fundadora y directora general de Earth Carbon, Marcela Ronquillo, destacó que actualmente el sector agropecuario enfrenta una oportunidad histórica.

“Hoy el campo tiene la oportunidad de generar beneficios ambientales reales y, al mismo tiempo, ingresos sostenibles para los productores”, señaló Marcela Ronquillo.

En el seminario participaron expertos internacionales en mercados de carbono y ciencia climática, quienes explicaron los procesos para medir, reportar y verificar este tipo de proyectos bajo esquemas de total transparencia. Entre los ponentes destacaron Jim Blackburn y Eric Unverzagt, de BCarbon; Christopher Ordóñez, del SSPEED Center de la Universidad de Rice; así como James Clement, de Earth Optics y King Ranch, quienes abordaron los sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV).

Líderes del sector ganadero coincidieron en que el noreste de México cuenta con un alto potencial para integrarse a los mercados internacionales de carbono, gracias a la extensión de sus tierras y a las prácticas de manejo que pueden fortalecerse bajo esquemas sustentables.

Rogelio García Moreno, presidente de la Asociación Agrícola de Matamoros, subrayó que, si bien México tiene una gran oportunidad en este sector emergente, es indispensable avanzar en reglas claras y una mejor coordinación entre autoridades para garantizar certidumbre a los productores.

Ante escenarios de sequías prolongadas, cambios en los patrones de lluvia y temperaturas extremas, los créditos de carbono se perfilan como una alternativa viable para mitigar los efectos del cambio climático en el campo, al tiempo que fortalecen la economía rural y promueven un manejo responsable de la tierra.

